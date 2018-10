Jurado notifica tarde desafuero y fiscal imputado en caso Cucho continúa libre

| Gustavo yegros está imputado por recibir una coima de us$ 20.000

El Jurado de Enjuiciamiento no envió a tiempo la resolución de desafuero del fiscal Gustavo Yegros y por este motivo, el agente procesado en el caso Reinaldo “Cucho” Cabaña sigue libre.

El 24 de septiembre pasado el fiscal Gustavo Yegros solicitaba por nota que le quiten los fueron para ser sometido al proceso. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento (el pasado martes) tomó esa decisión.

La comunicación de esta resolución no llegó al juzgado de la interina de la causa Rosarito Montanía, lo que hizo que la audiencia de imposición de medidas no se pueda realizar y se suspenda. El fiscal Ysaac Ferreira había solicitado la prisión del mismo.

Esta falta de comunicación también imposibilita al Ministerio Público emitir una orden de detención contra el agente.

Yegros al respecto de la imputación en su contra manifestó que es inocente y que está a disposición de la justicia. “No me voy a oponer a que me investiguen, tanto en fiscalía como en sede judicial. En verdad, jamás he exigido ni recibido dinero alguno. Que una tercera persona haya pedido a mi nombre es otra cosa y no me hago responsable de ello”, dijo.

La investigación contra el fiscal Gustavo Yegros indica que cuando se desempeñaba como agente de la Unidad Penal número 3 de Ciudad del Este allanó una vivienda el pasado 5 de abril en la ciudad de Presidente Franco, en el marco de una investigación de robo agravado. Supuestamente solicitó una suma de US$ 30.000 al propietario, José Vaca, para no llevarlo preso. Yegros se habría quedado con unos US$ 20.000, producto de la extorsión al dueño de casa, quien además era cercano a Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, sindicado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero en el departamento de Alto Paraná, por lo cual también se encuentra procesado y privado de su libertad el diputado colorado Ulises Quintana. La fiscalía sostiene que existen comunicaciones entre Vaca y su “amigo” Cucho, cuyo teléfono ya estaba intervenido. Fue así que se pudo conocer y documentar los detalles del procedimiento de Yegros.

Después del mediodía

Recién a las 12:50 de ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados comunicó la resolución de desafuero del fiscal Gustavo Yegros a la jueza interina de la causa, Rosarito Montanía. Ahora la magistrada deberá fijar hoy una nueva fecha de imposición de medidas para el agente. El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva del agente. También para esta mañana está prevista la audiencia de imposición de medidas de la asistente fiscal de Yegros, Flora Lidia Ayala González, quien también fue imputada por asociación criminal, coima y obstrucción a la persecución penal por un supuesto pedido de coima a un miembro de la banda de Reinaldo Cabaña.