Proceso, restricciones y cita en caso Electrofácil

Los exdirectivos de Electrofácil soportan desde ayer dos procesos penales por estafa y lesión de confianza y deben presentarse en tribunales a partir del próximo 20 de julio, para la audiencia de imposición de medidas.

ETIQUETAS

Uno de los procesos está a cargo del juez penal de garantías Humberto Otazú, quien procesó al economista Luis Saguier Blanco, a su hijo Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordan Bolfarini y Jazmín María Rodas Flecha, por lavado de dinero, lesión de confianza y producción de documentos.

Otazú también decretó la inhibición de vender y gravar bienes contra todos.

Esta causa tiene relación con operaciones de compraventa de activos con la firma Agroindustrial Acaray SA y que habría dejado un perjuicio de G. 16.000 millones.

También ayer, la jueza María Gricelda Caballero procesó a Luis Emilio Saguier Cuquejo, Diego Roberto Jordan Bolfarini y Jazmín María Rodas Flecha, por lavado de dinero, lesión de confianza y producción de documentos. Este proceso investiga una presunta estafa y producción de documentos en la venta del paquete accionario de la Sociedad Wisdom Product SAECA a la Sociedad Unicomer Latin America Co. Ltd., con un perjuicio de US$ 24 millones.

Con excepción de Saguier Blanco, contra quien se decretó la rebeldía e impartió orden de captura, los demás procesados fueron convocados para el 21 de julio, a partir de las 08:00.