Ante la inacción del Colegio San José MEC hará denuncia

| Institución no cumplió con protocolo por violencia

El miércoles el MEC dejó constancia en acta a los directivos del Colegio San José que deben comunicar ante el Ministerio Público los hechos de violencia escolar sucedidos, pero los directivos no lo hicieron por lo cual el MEC actuará de oficio y hará la denuncia.

La Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación aguardó el informe del Colegio San José con relación a los hechos de violencia escolar ocurridos entre alumnos de la institución, donde resultaron agredidos físicamente tres estudiantes. Sin embargo en el documento presentado por los directivos no se cumplen con las recomendaciones del MEC.

Sonia Escauriza, directora de Niñez y Adolescencia, señaló que el lunes realizarán la denuncia de violencia ante la Fiscalía debido a que el colegio, pese a estar obligado, no lo hizo. “Nosotros comunicaremos los datos a la fiscalía. Estábamos aguardando el informe de la institución con las recomendaciones que ya les indicamos durante la intervención pero no cumplieron. Ellos organizaron el evento, ellos tienen los videos, saben perfectamente quienes son los responsables de los actos de violencia pero no dicen nada, su obligación es comunicarlo todo”, dijo.

Escauriza adelantó que el lunes, desde las 9:00 de la mañana, iniciarán una serie de acciones en la institución, para trabajar con los alumnos, docentes y directivos el tratamiento de estos brotes de violencia escolar.

“Nosotros tenemos como tarea hablar con los padres de las víctimas y de los victimarios, conocer cómo ocurrieron los hechos, en qué circunstancias, y determinar los grados de responsabilidad. Orientadores, psicólogos y supervisores realizarán conversatorios en la institución para hablar de la violencia y cómo erradicarla”, indicó.

Por otra parte, la institución también está en falta en la actualización de sus normas socioeducativas y de convivencia, ya que la última modificación de su reglamento data del año 2010, y el MEC ordena que cada tres años se adapten las normas de convivencia, las cuales son elaboradas por cada institución y luego aprobadas por el Ministerio.

Repudio generalizado

Varias voces, principalmente de exalumnos del Colegio San José, repudiaron los hechos de violencia en las redes sociales y exigen a los directivos que expulsen a los alumnos que agredieron a sus compañeros. Gina Ríos, ex-alumna, se quejó de los directivos que expulsan a los alumnos que se aplazan en febrero, pero ante hechos de violencia se quedan al margen. “El colegio no puede permitir que estos salvajes sigan ahí, y si no los expulsan son cómplices de violencia”, se quejó.