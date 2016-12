Asegurado del IPS pide acelerar Junta Médica

Los asegurados del Instituto de Previsión Social se quejan por la excesiva demora para acceder a la Junta Médica. Los trámites son largos y desde que se aprueba el pago pueden pasar varios meses para cobrar la jubilación por invalidez, según los afectados, quienes pidieron mayor celeridad en los trámites.

Moisés Orlando Ramírez, quien sufrió un accidente laboral hace siete años, ya fue operado cuatro veces, la última hace dos años. Tiene daño permanente en la columna vertebral y no puede hacer movimientos de manos ni pies. Orlando, que trabajaba en un frigorífico en Concepción va y viene hasta la capital para dicho trámite y no tiene respuesta positiva. “El 22 de octubre me debían realizar la Junta Médica y aún no me hicieron. Soy pobre y no tengo dinero para pagar mi pasaje hasta Asunción reiteradamente. Pido a los directivos del IPS que por humanidad vean mi caso, porque tengo familia que alimentar”, lamentó Orlando.

El director de Prestaciones Económicas de la previsional, Dr. Pedro Halley, explicó que la Junta médica se da a un asegurado para decidir si el afectado puede seguir o no trabajando. Solo si tiene invalidez total, por un accidente o por una enfermedad común se le hace una evaluación y “nunca pasan los 15 días, después de ser agendada”. Se realiza con la presencia del asegurado y los médicos especialistas.

“Solo si el asegurado pide un especialista o debe hacerse estudios complejos tarda como máximo 30 días una jubilación por invalidez. Antes se hacía en 180 días. Actualmente, cada mes se procesan unos 100 casos de jubilación por invalidez, es decir, cerca de 1.200 en total en 12 meses”, concluyó el funcionario.