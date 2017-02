Conacyt ofrece cursos para emprendedores

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio apertura ayer a sus cursos de capacitación en Gestión de Proyectos de Innovación, Incubadoras y Centros de Desarrollo Tecnológicos.

Se busca sensibilizar a los jóvenes en el tema de emprendedurismo, suministrar las bases conceptuales y herramientas adecuadas para que los mismos adquieran las competencias emprendedoras, relacionadas al liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos y pensamiento creativo, afirman.

Cada una de las capacitaciones tendrá una duración total de 120 horas reloj, las cuales serán cubiertas entre 61 horas presenciales y 59 a distancia.

Los cursos presenciales y a distancia se realizarán en la Universidad Columbia.

Innovando con ciencia

También se lanzó ayer el primer concurso: “Innovando con Ciencia y Tecnología”.

Los estudiantes que realicen el curso de emprendedurismo van a ser premiados tras una competencia de ideas de negocio en la que van a poner en práctica todo lo aprendido durante sus clases. Los mismos deberán escribir sus planes de negocios y presentarlos.

Los premios por categoría serán: US$ 20.000, US$ 15.000, US$ 10.000.

Más información sobre el concurso ingresar a la página de la Conacyt, en el sitio web: www.conacyt.gov.py