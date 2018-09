Cuando llueve, obras del metrobús son un peligro mortal para peatones

| en zona de trabajos abundan pozos “Invisibles”, alertan frentistas

Gran parte de la zona de obras del metrobús, en Fernando de la Mora, quedó ayer bajo agua, haciendo invisibles los pozos y convirtiéndolos en trampa mortal para los peatones. Varios puentes fueron inutilizados por los raudales.

En días de lluvias, las zonas de obras del metrobús son una trampa mortal para los peatones, alertaron frentistas de la Ruta Mariscal Estigarribia, en el tramo de Fernando de la Mora.

“La gente que quiere pasar la ruta, de norte a sur y viceversa, se encuentra con la obra sin terminar y bajo agua. No sabe por dónde avanzar y la contratista de la obra, Mota Engil (representada por João Figueiredo), no contrata personal de seguridad para guiar a los peatones y automovilistas, tal como se le exige en el contrato. Esto está lleno de pozos que no se ven por el agua. Es muy peligroso”, indicó Gladys Mancuello, de la Asociación de Frentistas Afectados por el Metrobús.

Agregó que los precarios puentes que colocaron en partes complicadas fueron movidos por los raudales que se forman en las vías en reparación. “Estos puentes no sirven para nada y son muy inseguros. Lamentamos el desinterés tanto de la contratista como de la contratante, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Espero que no estén aguardando que alguien muera para actuar”, manifestó Mancuello.

Destacó que en cada lluvia son los frentistas los que tienen que salir a la lluvia para guiar a los peatones que quieren pasar de una vereda a la otra, atravesando la obra. “Hoy (por ayer) le estábamos pasando las fotos y filmaciones al gerente del metrobús Óscar Stark, para que vea la realidad. No exageramos al decir que puede ocurrir una desgracia”, dijo.

Indicó que es imprescindible que se disponga de personal, más en días de lluvia, para guiar y señalizar bien las zonas peligrosas. Comentó que los raudales llevan todas las señalizaciones y luego las personas se sienten desorientadas y tienen que caminar varias cuadras buscando un sitio seguro para pasar al otro lado.

Las obras en el tramo 3, que van desde Calle Última (frontera entre Asunción y Fernando de la Mora) hasta Avda. del Agrónomo (inicio de San Lorenzo), deben terminar en menos de 90 días, según el contrato del MOPC con Mota-Engil. Sin embargo, desde la gerencia del proyecto ya anunciaron que no se cumplirá este plazo, ya que los trabajos están con un retraso considerable.

Tren eléctrico elevado

Los futuros afectados del proyecto metrobús en Asunción pidieron al Gobierno que mude al plan a tren eléctrico elevado, lo que evitará tocar los carriles sobre la Avda. Eusebio Ayala, matando el comercio. Ante la consulta del costo que tendría la propuesta de los empresarios, el Ing. Hermann Pankow señaló que el costo del tren eléctrico elevado es de US$ 40 millones por kilómetro, por lo que llegar desde el centro de Asunción hasta San Lorenzo costaría entre 480 a 500 millones de dólares.