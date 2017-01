El MEC se distrae con obras, dice Enrique Riera

| asegura que NI LAS OBRAS DE infraestructura NI LA alimentación escolar deben ser TareaS del ministerio

El ministro Enrique Riera Escudero señaló que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no debería estar gastando tiempo y dinero en obras de infraestructura ni encargarse de la merienda escolar, pues no son estas tareas propias de la cartera a su cargo.

El ministro de Educación, Enrique Riera, aseguró que el MEC no debería encargarse de construir escuelas, mantenerlas o brindar alimentación escolar, “a lo sumo solo debe fiscalizarlas”, porque estos aspectos no son fines de la cartera.

“Mi idea, antes de irme, es transferir a los gobiernos locales (gobernaciones y municipios) la responsabilidad del mantenimiento de las infraestructuras escolares. El Ministerio de Educación no está para construir escuelas, tampoco para repartir alimento escolar, esto lo tendrá que hacer la Secretaría de Acción Social (SAS)”, dijo.

Agregó que se debe pensar en una modificación legislativa para transferir los fondos a los gobiernos locales, porque están más cerca de las instituciones y pueden dar respuesta más eficaz a la problemática en materia de infraestructura o alimentación.

“El MEC no puede estar atendiendo una escuela de Ybyrarobaná desde Asunción. El trabajo debe estar orientado a potenciar el área pedagógica, a formar docentes, generar escuelas con calidad educativa, pero no dedicarse al mantenimiento o sostenimiento estructural o a la alimentación escolar. Estas son tareas del día a día que autoridades locales, potenciadas con capacidad institucional y recursos, deben hacer”. Riera apuntó que ambos aspectos (obras y alimentación) “distraen una cantidad enorme de recursos y tiempo del MEC, en tareas que no son propias de la educación”.