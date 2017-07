Estudiantes devolvieron libros que no les sirven

Ayer al mediodía, estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN) entregaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) más de 860 libros que recibieron en el mes de junio como parte de los kits escolares.

ETIQUETAS

Ana Paula Villanueva, miembro del Centro de Estudiantes del CTN, explicó que devolvieron los libros que no les sirven en el colegio por varios motivos, como la llegada tardía de los materiales de lectura, lo que los obligó a comprar sus respectivos libros.

Otros materiales fueron entregados porque no se ajustan a las necesidades de sus respectivas mallas curriculares, y porque no estaban diferenciados para cada énfasis.

“Realizamos una camapaña de recolección de los libros que no nos sirven, los cuáles en principio queríamos donar a instituciones que no reciben el apoyo del MEC, pero nos advirtieron que los libros son propiedad del Estado, por lo cual hacemos esta entrega al Estado, ya que consideramos que el dinero público fue malgastado en estos materiales que no son útiles para nuestra formación”, dijo Villanueva.

Los jóvenes hicieron la entrega de los libros en mesa de entrada del MEC y firmaron una planilla de recepción.

“Hacemos esta entrega como símbolo de protesta por el incumplimiento en su distribución y la no autorización para su donación. Estos fueron kits de libros incompletos, fuera de tiempo, sin las materias correspondientes y para las bibliotecas”, señala el comunicado del Centro de Estudiantes del CTN.

Recordemos que los jóvenes no quieren que los libros se queden en las bibliotecas, sino que sean propiedad de cada alumno.

En cuanto a esto, el Ministerio de Educación descartó esa posibilidad ya que significaría un gasto anual muy importante en materiales de lectura que se pueden reutilizar año tras año.

Por su parte, los estudiantes insisten en que los materiales de lectura deben adecuarse a cada especialidad, diferenciando a los colegios técnicos de los del plan común, de lo contrario el Estado seguirá malgastando el dinero público sin escuchar a los jóvenes que exigen una mejor administración.