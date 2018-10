Indígenas “patotean” contra Indi

Indígenas alentados por la familia Domínguez, actualmente instalados en la plaza de Armas, mantienen en zozobra a funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), con tomas constantes de la institución, algunas veces en estado etílico, impidiendo la entrada.

“Todos los días es lo mismo, no podemos ingresar a nuestro lugar de trabajo. Últimamente tenemos que pedir la intervención de la Fiscalía porque solo con orden judicial se les puede desalojar. Los policías no quieren ni acercase si no existe una orden judicial de por medio. De todos modos tenemos la paciencia suficiente para afrontar este desafío”, dijo la titular del Indi, Ana María Allen.

La presidenta también se reunió ayer con el consejo de Gobernadores para articular la atención a los indígenas que habitan en cada gobernación. Por su parte el gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos, de donde provienen los indígenas apostados en la plaza, dijo en la reunión que los Domínguez deberían ser detenidos. “Son delincuentes sin solución”, dijo.

Extorsión y chantaje

Allen señaló que ya visitó Caaguazú cinco veces, primero fue hasta la casa de Tomás Domínguez, y luego visitó a sus cuatro hijos, uno de ellos Joaquín Domínguez, quien actualmente lidera la ocupación de la plaza.

“Cuando me reuní con ellos aceptaron que el Indi debe atender a todas las comunidades no solo a las que ellos dirigen. Lamentablemente ya están acostumbrados a presionar por cualquier motivo viniendo a Asunción, con el respaldo de agitadores, como Corazón Medina. Todos ya recibieron víveres pero buscan continuamente ser los únicos asistidos cuando existen otras 700 comunidades con muchas necesidades”, dijo.

Allen agregó que la familia Domínguez es la que más dinero recibió del Indi. Actualmente cuenta con G. 1.800 millones que le otorgó la anterior administración para distintas obras, por lo que no duda que hayan pedido su destitución y que vuelva el anterior presidente. Añadió que en la última ocupación los Domínguez abandonaron a una niña indígena porque muchas veces traen a niños sin sus padres. “No vamos a ceder al chantaje de estos líderes”, apuntó.