Levantarían sanción por los contagios de hepatitis

Salud levantaría la inhabilitación de la clínica de hemodiálisis donde 45 pacientes renales contrajeron hepatitis C, la mayoría asegurados del IPS. El argumento es que ya no se dieron nuevos contagios. El sitio es parte del Consorcio Renal, premiado hace poco con un contrato de G. 11.000 millones.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a ABC que en los próximos días el ministro Carlos Morínigo resolvería el levantamiento o no de la suspensión de la clínica renal del Dr. José Dávalos, del Consorcio Renal, donde el año pasado unos 45 pacientes renales se contagiaron de hepatitis C mientras se dializaban. El secretario de Estado recibirá informes que recomiendan dejar sin efecto la sanción, ya que en los últimos 6 meses no se registraron nuevos contagios, según el Instituto Nacional de Nefrología (INN) y la Dirección de Vigilancia de la Salud.

De los afectados por la contaminación, 36 son asegurados del IPS y 9 del Ministerio de Salud. Varios de ellos se comunicaron con ABC para advertir sobre el levantamiento de la sanción a la clínica de Dávalos, quien es además el representante del Consorcio Renal, empresa que en los últimos años ganó varios contratos en el IPS y la cartera sanitaria. Los contagiados con hepatitis, que pidieron la reserva de sus nombres, indicaron que el actuar de las autoridades sanitarias en este tema fue “muy flojo”, ya que varios de los afectados quedaron abandonados a su suerte, con la excusa de que la carga viral que tenían no era peligrosa, sin embargo, siguen siendo ubicados en salas aisladas de hemodiálisis.

Calificaron de “un mero teatro” la suspensión temporal de la clínica, que por la falta total de bioseguridad del establecimiento solo fue multado con 100 jornales, G. 7.850.500, lo máximo estipulado en el Código Sanitario.

Señalaron además que el Consorcio Renal, representado por el propio Dávalos, ya firmó este año otro contrato de G. 11.000 millones, nuevamente con el IPS, lo que demuestra la total falta de seriedad a la hora de elegir a los proveedores de servicios médicos para los asegurados.

En la tarde de ayer intentamos sin éxito obtener la versión del Dr. José Dávalos, quien no atiende nuestros llamados desde el año pasado.