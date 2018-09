Petta detecta 1.200 planilleros, pero no divulga un solo nombre

| irregularidades en el MEC no se denuncian ante la fiscalía

El titular del MEC, Eduardo Petta, enfatizó ayer que se detectaron docentes que están en España, pero siguen cobrando sus salarios. También se investiga a políticos, carceleros y difuntos “planilleros”. Pero, hasta ahora no divulgó nombres ni denunció el caso a la fiscalía.

Eduardo Petta, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dijo que detectó 1.200 supuestos “planilleros” en la institución y estos datos se desprenden del cruce de datos que solicitó a instituciones como el TSJE, Ministerio del Trabajo y Registro Civil. El ministro asegura que busca acabar con el “vito” con rubros docentes para empleados que ejercían funciones ajenas a la enseñanza en aula y entre ellos están políticos, carceleros, siete difuntos y docentes que están en España (y aclaró que no son los que fueron becados).

Petta habló en varias ocasiones de que estaban preparando la nómina, pero la misma no se hace pública. La divulgación de la esperada lista supuestamente va a implicar también la salida de altos funcionarios del Estado que solo cobran salario en el MEC, pero no trabajan. Adelantó que entre ellos están cuatro diputados, aunque no dio más detalles.

“Escuelas se caen a pedazos, los niños en días de frío ni van a clases porque no tienen ventanas, puertas ni techos en algunos casos. A veces llueve más adentro que afuera del aula. Pero, el ministro se enfoca solo en su ‘cortina de humo’ de que hay miles de planilleros. Pero, ningún caso se conoce con certeza o se remitió a la fiscalía para su investigación. La lista de los difuntos planilleros o de los diputados ya tenía que haber difundido”, reclamó un grupo de funcionarios.

Funcionarios molestos

MEC tiene 18.000 administrativos y el 90% cobra rubro docente. “Hace 42 años que no crean rubros administrativos”, dijo Rubén Irala, del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación (Sifemec). “¡Exigimos que Petta se rectifique en sus declaraciones de que los administrativos con rubros docentes deben devolver todo lo cobrado porque no están en aula. ¡No somos planilleros!”, enfatizó.