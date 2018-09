Por inviable, metrobús no se puede comparar con tren elevado, afirman

| mopc dice que monorrail costaría US$ 1.500 millones, pero monto sería una exageración

El metrobús tiene un costo inicial de US$ 94 millones, pero para algunos técnicos el plan es inviable por problemas legales que acarreará. Esta situación hace que no se pueda comparar con otras alternativas, aseguraron.

El costo del actual proyecto del metrobús podría inflarse hasta US$ 300 millones, pero ni esto garantiza su vialidad, explicó ayer el Ing. Hermann Pankow, asesor de los frentistas del plan vial y de transporte. “El metrobús va a llegar fácil a US$ 300 millones y no va a funcionar, porque se requieren expropiaciones que no se tuvieron en cuenta, lo que generará demandas, y esto va a ir trabando el proyecto”, dijo.

Cuando se le pidió comparar la vialidad del actual plan con la de monorrail (tren elevado eléctrico), una alternativa sugerida por empresas frentistas en Asunción, el profesional señaló que cuando algo no va a funcionar no se puede comparar. Esta es una premisa en ingeniería. Es decir, solo comparás opciones válidas. “Por eso no puedo hacer una comparación”, indicó.

Agregó que el costo del tren eléctrico elevado es de US$ 40 millones por kilómetro, por lo que llegar desde el centro de Asunción hasta San Lorenzo costaría US$ 480 millones.

Monto exagerado

Para el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Arnoldo Wiens, cambiar de metrobús a monorrail es muy difícil, pues este tipo de proyectos son muy caros.

“El costo de hacerlo por arriba es sideral. Se habla de entre 1.500 millones y 1.700 millones de dólares para hacerlo de altura”, sostuvo. Sin embargo, el monto mencionado por el ministro es “exagerado y mentiroso” indicaron varios técnicos de la cartera que pidieron la reserva de sus nombres.

Señalaron que la cifra mencionada por Wiens es lo que costó el monorrail de São Paulo (Brasil), considerado uno de los más modernos del mundo y de mayor capacidad de trasporte de pasajeros.

Este tren elevado tiene un recorrido de 24 km y está diseñado para transportar 48.000 personas por hora. La inversión para esta obra fue de US$ 1.500 millones.

Según Óscar Stark, gerente del metrobús, se toma como ejemplo el monorrail paulista por ser la experiencia más cercana y tiene previsto trasladar una cantidad importante de pasajeros, como se requiere en Paraguay.

La mayoría de los monorrieles de otros países tiene una limitada capacidad de transporte.