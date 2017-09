Universidades deben acreditar carreras

| falta de evaluación perjudica a alumnos

La Aneaes convoca a todas las instituciones terciarias a inscribir y someter sus carreras al proceso de evaluación para obtener la acreditación. La presentación es obligatoria o serán sancionadas. Eso perjudica al estudiante.

ETIQUETAS

Raúl Aguilera, titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), divulgó la lista de carreras que se convocan –hasta el 23 de octubre– para ser evaluadas (Ver infografía).

La acreditación es obligatoria y se hace solamente con estas carreras convocadas. Si la institución educativa no somete sus carreras a evaluación en dos llamados pueden ser intervenidas y corren el riesgo de ser clausuradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ya que la enseñanza que se imparte no puede estar garantizada.

En Paraguay figuran 54 universidades y 23 de ellas tienen, al menos, una carrera acreditada. De 36 institutos superiores 1 de ellas tiene una carrera acreditada. Se insta a los estudiantes a estar alertas. No obstante, no es ilegal el funcionamiento de las ramas no acreditadas, si están habilitadas por Ley.

Perjudica al alumno

Para los alumnos, estudiar en una carrera no acreditada le priva de acceder a becas convocadas por el Estado y además tienen desventajas en los concursos públicos. Muchas instituciones se someten a las evaluaciones pero “rebotan” por falencias en el proyecto académico, escasas carga horaria (asisten solo sábados), poco desarrollo de contenidos, cuerpo docente con escasa formación, falta de equipamientos o de laboratorios, entre otras carencias, indicó Aguilera.