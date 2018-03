Visitas agendadas para el propósito

La princesa Dina Mired tiene una agenda que cumplir durante su visita a nuestro país. Mañana, a las 10:00, la princesa Dina de Jordania recibirá el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Asunción, seguido de conferencia de prensa y visita al Servicio de Hemato Oncología Pediátrica del Hospital Universitario y el Hospital de Clínicas, en la ciudad de San Lorenzo.

Posteriormente, a las 19:00, habrá una reunión con la comunidad y oncología de gran Asunción, mientras que el sábado 17, a las 18:30, dejará el país. La princesa fue elegida como la nueva cara de la lucha mundial contra el cáncer. Es la presidenta electa para el período 2018-2020 de la UICC (Unión Internacional contra el Cáncer, sus siglas en francés). Que le hayan nombrado siendo mujer, árabe, no médica y de un país en desarrollo, supone una gran responsabilidad y le convierte en un mensaje de esperanza para todos los que creen que la lucha contra el cáncer depende sólo de los doctores y el primer mundo. Demuestra que todos pueden colaborar y ser madre de un sobreviviente de cáncer le hace conocer las enfermedad en primera persona, la impotencia de no tener acceso a un tratamiento de calidad y el dinero que cuesta conseguir, cuando no se tiene.