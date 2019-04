Berg, el gurú de la kabbalah

| Entrevista

Por Silvana Bogarín Toledo

Más de 400 personas se congregaron el pasado 3 de abril para escuchar a Michael Berg, el líder espiritual de la kabbalah, una sabiduría espiritual antigua que enseña al individuo y el mundo cómo mejorar la vida. Lo siguen celebridades como Madonna, Demi Moore, Victoria Beckham, Mick Jagger, entre otras.

En su primera vez en el Paraguay, el gurú espiritual Michael Berg resaltó, además de la belleza arquitectónica de algunos edificios emblemáticos y antiguos, la seguridad. En medio de su gira por Sudamérica, paró un día en Asunción y destacó que aquí “definitivamente hay una energía muy positiva entre la gente y el lugar”. Dijo que existe una sensación de paz y mayor seguridad que en otras ciudades de Latinoamérica. “No es una coincidencia; eso significa que la gente de este país está conectada con la fuerza de paz”, expresó después de visitar Río de Janeiro y San Pablo, Brasil, y antes de partir a Buenos Aires, Argentina, para dar sus charlas. También visitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de López.

Kabbalah

Se trata de conocimiento antiguo y espiritual. Es la base de todas las religiones mundiales, el judaísmo y cristianismo en su esencia. El propósito nunca era crear religiones, pero sí diseminar y compartir conocimientos espirituales, y este conocimiento espiritual se llama kabbalah, que cada persona puede estudiar y usar para mejorarse a sí mismo y a nuestro mundo.

El patriarca Abraham, los patriarcas bíblicos, todos ellos tenían este conocimiento, y en la tradición oral fue transmitida del maestro al alumno. Kabbalah entiende que la Biblia, el viejo testamento, no es un libro de leyes o religión, sino de un precepto espiritual y contiene un secreto para cada una de nuestras vidas.

-¿Cómo se expandió?

-Realmente, en los últimos 100 años había grupos de 2000 personas sabias que interactuaban y enseñaban en 1922. El fundador del Centro Kabbalah, Rav Yehuda Áshlag, decidió intentar abrirlo al público para llegar a más personas. Comenzó a escribir libros a los que la gente puede acceder y entender. En 1970, mis padres, Rav y Karen Berg, tomaron este trabajo para continuar el linaje del conocimiento al mundo. Entonces, el mundo empezó a conocer la palabra kabbalah. En los años 90 y 2000, muchas personas tuvieron acceso a este conocimiento.

-¿Cuántos seguidores tienen en el mundo y el Paraguay?

-En el mundo hay millones de personas. Enseñamos en línea y hay centros de kabbalah en todas las ciudades principales. Somos 10 o 20 millones, o más personas que estamos estudiando. Y en el Paraguay son miles de personas.

-¿Cuáles son las herramientas prácticas para mejorarnos a nosotros mismos y la sociedad?

-Esto comienza con un entendimiento de que nosotros somos más poderosos de lo que creemos. La parte mayor del estudio de kabbalah es reconocernos a nosotros mismos, el poder que está dormido en nosotros, cómo despertar esta fuerza, este poder. Cada uno tiene la habilidad, el conocimiento escondido, el poder de transformar nuestras vidas en la que deseamos tener. En forma colectiva podemos transformar cada ciudad, país y el mundo con menos dolor, caos y sufrimiento. El propósito del estudio es darnos herramientas, conciencia, entendimiento para despertarnos, con bendiciones y fuerzas, y traerlo al mundo. Comienza con el individuo.

-¿En cuánto tiempo uno logra conocerse o despertar eso en uno?

-Si comienzas a estudiar el día de hoy, tienes que ver la diferencia hoy. Mientras más desarrollas, más vas a ver la transformación, el crecimiento, pero la belleza de este estudio es que comienzas a notar las diferencias ahora, en este momento.

-Cuando hablan de ángeles negativos y positivos, ¿de qué hablan realmente?

-Una de las últimas revelaciones en física moderna es que la fuerza que nos rodea no es espiritual, sino física que nos rodea todo el tiempo y no la vemos. Últimamente, las ciencias han encontrado las formas para aprovechar esas fuerzas. De la misma manera, kabbalah explica que hay fuerzas físicas y espirituales a las que podemos acceder y podemos protegernos de ellas. Por ejemplo, los kabbalistas dicen que cada acción negativa que hago crea una fuerza negativa. Esta se queda conmigo y hay consecuencias: regresará a mi vida. Cada acción positiva está creando una energía que tú puedes llamarlo ángel, poder, fuerza, pero en realidad estás siendo protegido de lo negativo y más conectado con lo positivo.

-Según lo que ustedes enseñan, ¿existe la felicidad plena y cómo se llega a ella?

-Absolutamente. La razón de por qué estoy estudiando esto hace 35 años, lo que me inspira todos los días, es que sé que puedo conseguir mayor felicidad hoy de lo que tenía ayer. Una de las enseñanzas básicas de kabbalah es que cada uno puede conectarse con la luz infinita; el nivel de mi plenitud y felicidad puede ser el día de hoy más que el día anterior. Claro, hay trabajo y estudio para ello, y ese es el propósito.

-¿Qué relación tiene la filosofía kabbalah con las religiones y en qué se diferencian?

-El propósito de Jesús y Moisés no era crear una religión; ellos enseñaban a seguirlos para darnos a cada uno de nosotros el conocimiento espiritual. Hay como capas cubiertas, la esencia verdadera, y mientras haya cosas positivas en las religiones que tienen alrededor de esta espiritualidad, nosotros estamos enfocando en lo que creemos que estos líderes sabios querían que busquemos: la parte espiritual, la esencia. La religión es una manifestación del entendimiento espiritual en la vida y se convierte en algo más poderoso. Las religiones que no tienen esta esencia espiritual pueden no ser positivas. El foco de kabbalah está en la parte espiritual y el propósito de lo que se manifestó como la religión.

-¿Los jefes de Estado de los Gobiernos tienen alguna relación con el kabbalah?

-Las misiones que tenemos están en que el Zóhar llegue a más líderes mundiales posibles. Muchos en Latinoamérica y el mundo tienen el Zóhar en sus casas u oficinas.

-¿En el Paraguay también?

-Sí, desde Nicanor Duarte Frutos en adelante, todos los presidentes recibieron el Zóhar.

-¿Y cuál ha sido el resultado de eso?

-Cada vez que se produce una conexión mayor con la luz del Creador, es una protección mayor. Hay dos fuerzas en este mundo: las personas que quieren construir y ser positivas, a las que kabbalah las describe como constructores del mundo, y hay también personas que están destruyendo. Nosotros vemos como una misión darles fuerzas a las que están construyendo.

-¿Hay estrellas de Hollywood que siguen esta filosofía?

-Somos millones de personas estudiando, famosos y no famosos. Es cierto que hay millones de personas que escucharon la palabra kabbalah por las celebridades que están involucradas en el estudio.

-Además de los líderes, ¿quiénes son las personas que más necesitan de este tipo de filosofía?

-Cada persona que tiene el deseo de mejorarse a sí misma o al mundo puede usar este conocimiento para este propósito.

-En el Paraguay, ¿con quiénes se está reuniendo durante esta visita?

-Es importante mantener la privacidad de las personas.

¿Quién es Michael Berg?

Es el codirector del Centro de Kabbalah Internacional. Además, Michael Berg es autor, erudito y líder espiritual. A través de sus clases, libros y blog, busca inspirar a los estudiantes a desarrollar una conexión personal y en crecimiento con la luz del Creador. Fundamentalmente, el propósito de su trabajo es enseñar a las personas cómo pueden transformarse y alcanzar la satisfacción verdadera y duradera. Como hijo de los kabbalistas Rav y Karen Berg, Michael se ha sumergido en la sabiduría de kabbalah desde temprana edad, despertando casi todos los días a medianoche desde los 14 años para estudiar las enseñanzas con su padre. Además de tener el idioma inglés y hebreo como primera lengua, es un experto en arameo antiguo y, como verdadero erudito kabbalista, marcó un hito al editar y traducir al inglés el primer ejemplar íntegro de 23 tomos del Zóhar, el texto arameo antiguo que es la verdadera esencia del pensamiento kabbalista. Michael da clases en todo el mundo y es autor de bestsellers.

