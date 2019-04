Domingo de Pascua. Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año solo se escriben con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, festividades o nombres propios: Primero de Mayo, Primavera de Praga, Viernes Santo, Hospital Doce de Octubre.

Bendecir. 1. ‘Alabar o ensalzar [a Dios, o a alguien o algo beneficioso]’, ‘conceder a Dios la gracia divina [a algo o a alguien]’, ‘invocar [en favor de alguien o algo] la bendición divina’ y ‘consagrar [algo] al culto divino’. Verbo irregular: se conjuga como decir, salvo en el futuro simple o futuro de indicativo y en el condicional simple o pospretérito, cuyas formas son regulares: bendeciré, bendecirás, bendecirá, etc., y bendeciría, bendecirías, bendeciría, etc.; y en la segunda persona del imperativo no voseante, que es bendice (tú). 2. Su participio es bendecido, única forma que debe usarse en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica. La forma bendito, que procede del participio latino benedictus, solo se usa hoy como adjetivo y como sustantivo; así como en la fórmula desiderativa bendito sea.

Fuente: Diccionario panhispánico de dudas, editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.