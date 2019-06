Mundo digital

Por Ricardo E. Ulke

Sobreexposición en redes sociales

Vivimos en una época en la que todo se comparte, en la que el auge de las redes sociales abrió una nueva manera de compartir todo tipo de información personal, al punto en que la divulgación de una gran cantidad de detalles personales en internet pasó a un segundo lugar de importancia para los usuarios.

Pero especialistas en seguridad dan el toque de alerta, nos invitan a detenernos y analizar los riesgos a los que podemos estar expuestos al compartir información personal en las plataformas sociales.

Saturadas de información personal, las redes sociales se convirtieron en un territorio ideal para los cibercriminales. Teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios suelen utilizar más de una red social, es probable que un criminal pueda construir un perfil bastante detallado de un blanco de ataque con tan solo recopilar información de sus perfiles y actividades en cada una de sus cuentas en las redes sociales.

La firma de seguridad ESET acerca consejos para contrarrestar los riesgos derivados del excesivo intercambio de información digital:

Revisar y configurar las opciones de privacidad disponibles en cada una de las redes sociales que se utilizan.

Siempre que sea posible, limitar al máximo el acceso de personas que pueden ver lo que se está haciendo.

Analizar la información que se decide publicar, ya que apenas se publica algo, se pierde el control sobre lo que otros hacen con ese material. Lo más seguro siempre es evitar publicar aquello que no nos gustaría que el público vea.

Pensar como un atacante: ¿la información que se comparte puede ser utilizada en nuestra contra? Si es así, mejor no compartirla.

Tener cuidado de los mensajes sospechosos, ya sea que contengan enlaces o suenen demasiado buenos para ser verdaderos. Esta recomendación aplica, incluso, para mensajes enviados por conocidos, ya que un atacante podría haber vulnerado la cuenta.

Chequear las solicitudes de amistad: lo ideal es aceptar solicitudes de amigos, conocidos o personas con las que se tenga amigos en común en la vida real.

Hay que tener en cuenta que la información que exponemos no solo puede ser utilizada por ciberdelincuentes, sino también se analizan los perfiles desde consultoras de recursos humanos o previo a un encuentro con una persona por primera vez. Si bien somos seres sociales por naturaleza, es aconsejable hacer un uso de las redes sociales de forma responsable, para que todos podamos disfrutar de internet de manera segura.

D A T O S

Diez años de éxito, bloque a bloque

Minecraft cumplió 10 años convertido en uno de los videojuegos más vendidos de su generación: su universo virtual de bloques todavía reúne a millones de jugadores gracias a una fórmula que combina creatividad, acción y estrategia, y tiene varios proyectos en gestación.

Un dispositivo que podría analizar tus emociones

Amazon trabaja en una pulsera especial que analizaría el tono de voz de una persona y comprendería su estado emocional, para luego dar sugerencias de cómo comunicarse con otros.

Acuerdan ofrecer YouTube Premium gratis

En medio de su pelea con Huawei, Google anunció que acordó brindar acceso gratuito durante varios meses a su plataforma YouTube Premium a usuarios de los teléfonos Galaxy S10 y Galaxy A de Samsung, el primer proveedor de celulares en el mundo.

ACTUALIDAD

Soluciones para el Futuro

Se presentó una nueva edición de Soluciones para el Futuro, una plataforma de innovación joven y abierta dirigida a alumnos de escuelas secundarias públicas. El concurso alienta a jóvenes para que ideen soluciones a los problemas reales de sus comunidades.

La iniciativa, llevada adelante por Samsung Paraguay, en alianza estratégica con Koga, alienta las vocaciones científicas y técnicas, y busca desarrollar la capacidad de innovación con impacto social y ambiental en los más jóvenes. Entre el 2014 y 2018, solo en el Paraguay se presentaron casi 3000 proyectos de la mano de alumnos de entre 12 y 19 años.

La institución participante, cuyo proyecto sea elegido como el proyecto destacado, será premiada con un viaje a Brasil para participar de un bootcamp regional en las oficinas de Samsung, junto con los otros equipos ganadores de Soluciones para el Futuro en Latinoamérica. Además, cada miembro del equipo ganador recibirá un celular Samsung.

En el 2018, los ganadores del concurso fueron alumnos del colegio Santa Cecilia, de Alto Paraná, con su proyecto Hydrotec, quienes recibieron como reconocimiento productos Samsung para su institución por un monto equivalente a USD 12.000. Más datos en www.soluciones-futuro.com

SEGURIDAD

Facebook elimina millones de cuentas falsas

Facebook trata de contrarrestar el fuerte aumento en los intentos de creación automática de cuentas con fines maliciosos, pero calcula que, aproximadamente, el 5 % de sus cuentas activas siguen siendo falsas.

La compañía estadounidense detectó y bloqueó, antes de que fueran activadas, 1200 millones de cuentas en el último trimestre del 2018 y 2200 millones en el primero del 2019. “La cantidad de cuentas sobre las que tomamos medidas aumentó debido a los ataques automatizados de actores maliciosos que intentan crear grandes volúmenes de cuentas al mismo tiempo”, dijo Facebook.

Estas cifras corresponden a cuentas que Facebook afirma suprimir inmediatamente y que, por tanto, no son contabilizadas entre sus usuarios activos. Según la red social, se trata de cuentas bastante fáciles de identificar y eliminar antes de que generen perjuicios. Sin embargo, la red social estima que un 5 % de las cuentas activas actualmente en la plataforma son falsas, de un total de 2400 millones de usuarios activos mensuales.

REDES SOCIALES

Datos no encriptados de algunos influencers

Instagram no detectó accesos sospechosos a números de teléfono o direcciones de correo electrónico de usuarios influencers, cuyas informaciones quedaron expuestas en una base de datos sin protección en internet, según indicó este jueves la red social. La revista TechCrunch señaló el lunes que esa base de datos —que pertenece a la empresa de marketing especializada en redes sociales Chtrbox, con sede en Bombay— contenía la información de cerca de 49 millones de personas muy seguidas en las redes sociales, entre ellas influencers famosos en Instagram. Según TechCrunch, la base de datos, que ya ha sido retirada, no tenía contraseña ni ningún tipo de encriptado. Tras haber investigado, hemos confirmado que nadie había accedido a emails privados ni a números de teléfono. Las fugas de datos son un tema sensible desde que se reveló, en el 2018, que la empresa Cambridge Analytica había utilizado información de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

CURIOSIDADES

Monos africanos aprenden a decir dron

Los monos verdes del África occidental tienen un sistema de llamadas de alerta diferenciadas para avisar de la presencia de un peligro y han desarrollado un sonido propio para referirse a los drones. Expertos del Centro alemán de Primatología querían evaluar la flexibilidad en la producción vocal, para lo que hicieron que un dron sobrevolara un grupo de 80 monos verdes (Chlorocebus sabaeus) que habitan en Senegal. Cuando se enfrentaron a la nueva amenaza aérea, los animales crearon un sonido nuevo para advertir de su presencia y aprendieron de “forma instantánea” lo que representaba ese nuevo sonido. Los monos verdes poseen llamadas de alerta para avisar de la presencia de depredadores, como leopardos o serpientes, pero los especímenes estudiados nunca habían emitido ningún sonido específico al detectar una “amenaza aérea”.

Por rulke@abc.com.py