Por una producción sostenible

| Sociedad.

Por Mónica Bareiro, ABC Color

El Pantanal paraguayo es una de las zonas ambientalmente más sensibles de nuestro país y su población, una de las más pobres. En busca de los mecanismos para lograr su desarrollo y, a la vez, garantizar la conservación de sus recursos, WWF desarrolla en nuestro país Sulu, un proyecto que brindará herramientas para una producción sostenible.

En Alto Paraguay hay un promedio de 400 cabezas de ganado por cada habitante. Este territorio, además, alberga una porción del Pantanal. Se trata de uno de los humedales más grandes del mundo, y es único por la diversidad de especies animales y vegetales que habitan en su suelo.

A pesar de la riqueza que significa en materia ambiental, la población de Alto Paraguay –el único departamento que hasta hoy no tiene un solo metro de camino asfaltado– vive sumida en la pobreza. Como alternativa económica no se cuenta con mucho más que la ganadería y este es un aspecto que no se puede desconocer a la hora de proponer acciones de protección.

Sulu es un proyecto para el uso sostenible del suelo. El nombre deriva de sus siglas en inglés Sustainable Land Use y es una de las varias acciones que implementa el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en el Pantanal, punto más septentrional de nuestro mapa.

Durante sus tres años de duración, técnicos y expertos buscarán, junto con actores sociales de la región, las técnicas para poder explotar la zona sin afectar el delicado ecosistema. Una de las primeras acciones será la generación de un mapa de vulnerabilidad, que permita a los productores aprovechar al máximo el suelo, prepararse ante desastres y tomar precauciones en cuanto a las inundaciones cíclicas.

El director del proyecto, Karim Musalen, explicó que, la mayoría de las veces, los proyectos ambientales se enfocan en el resguardo de áreas boscosas altas. Pero no se tiene en cuenta la vital importancia de los pastizales y sabanas que albergan una infinita variedad de especies, sobre todo, teniendo en cuenta que representan el 40 % de la superficie del Pantanal.

Debido a esta necesidad, la oficina local de la organización, junto con WWF-Alemania y WWF-Colombia, emprendió este desafío que, además del mapa, lo llevará a impartir capacitaciones a los diferentes actores sociales de Alto Paraguay, especialmente en las zonas de Bahía Negra y los distintos pueblos indígenas, todos ellos de la nación Yshir Chamacoco.

Otra de las propuestas de Sulu es la promoción y desarrollo de buenas prácticas de ganadería, para la cual se cuenta con un completo staff en WWF, liderado por Calixto Saguier, quien asiste, promociona y promueve a aquellos productores que, con mucho esfuerzo, logran implementar las técnicas que permiten una producción amigable.

Saguier destacó la importancia de la ganadería para la generación de carbono. “Si el ganado no pasta, es imposible que se cumpla el proceso de generación del carbono, ya que el pasto, si no se regenera para arriba, tampoco se extienden sus raíces y queda estancado; no es útil para nadie”, indicó.

Una de las principales trabas a la hora de lograr esto es la falta de financiación y mercados, para la cual también se prevé la asistencia y el establecimiento de lazos con la Mesa Paraguaya de la Carne. Esta instancia es uno de los logros más importantes de las asociaciones ambientalistas en los últimos años, ya que se logró congregar a todos los sectores involucrados, incluyendo al bancario.

Desde Sulu se trabaja coordinadamente con otras organizaciones y proyectos que apoyan el mismo objetivo; es decir, el desarrollo del área de influencia del Pantanal, pero de manera sustentable. Uno de los proyectos amigos es PaCha (Pantanal Chaco), integrado además por Guyra Paraguay, y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). El representante de esta organización en WWF es Guido Cubilla, quien resaltó la importancia del fortalecimiento institucional a la hora de lograr los objetivos trazados.

La incidencia en los actores clave, el trabajo cercano con representantes de todos los sectores de la sociedad y que los proyectos puedan nacer en estas mesas de diálogo son una práctica que se inició en PaCha, pero cuya experiencia está siendo de mucho valor para Sulu.

“Para nosotros, el objetivo estará cumplido si quienes deben tomar las decisiones importantes para la comunidad, antes de decidir, hacen una completa evaluación del impacto ambiental que tendrá su determinación”.

Texto y fotos: mbareiro@abc.com.py