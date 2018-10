Promotora de cambios

| Entrevista

Por Nancy Duré Cáceres, ABC Color

Angélica Matsuda, economista y especialista en entidades públicas, fundadora de Perú D y gerenta de Fueradelacaja, visitó nuestra nación gracias a la invitación de Mujeres Nikkei del Paraguay, y conversó con ABC Revista sobre sus conquistas y sueños.

Charlamos con Angélica en el Hotel La Misión. Una primera impresión, muy agradable, nos llevó a conocer a una mujer talentosa que asume retos y genera cambios en su entorno, una líder que ayuda a modificar los paradigmas que dicen que “no se puede” o “estás pidiendo mucho”.

Comenzó su carrera en un puesto relacionado a los impuestos. “Disfruté mucho porque se pueden hacer muchos cambios”. Pero no se conformó. Con actitud triunfadora, siguió explorando otros caminos y dio un salto a la cooperación internacional, marcando presencia en proyectos de desarrollo. “Siempre estoy pensando en cómo cambiar el mundo”, admite mientras sorbe un café.

Angélica, actualmente, es fundadora de Perú D, una organización sin fines de lucro que impulsa la transformación digital para mejorar la calidad de vida de los peruanos, y es gerenta general de Fueradelacaja Soluciones, una empresa consultora en gestión e innovación pública, conformada por un equipo de personas apasionadas por desarrollar soluciones efectivas e innovadoras a problemas sociales y económicos.

Sin duda alguna, es una apasionada por conquistar cambios efectivos a problemas sociales. Busca dar a las mujeres opciones que les permitan pensar de manera independiente y ser agentes del cambio, porque el mundo está cambiando. “Siempre estoy buscando nuevos desafíos que me permitan cambiar realidades de vida. Creo que este espíritu me llevó a pasar de recolectar impuestos a trabajar con agricultores. El sector público tiene un enorme poder para transformar vidas, lograr un beneficio colectivo e influenciar sobre la actividad económica global. Es gratificante saber, por ejemplo, que más de 1700 municipalidades impactaron positivamente en educación, salud y otros sectores, en solo seis meses de trabajo. Esto me da la sensación de que si uno hace bien las cosas en el sector público, la huella es increíble y se pueden cambiar vidas”, afirma.

Un ejemplo de que las mujeres debemos darnos cuenta de que podemos hacer lo que queremos, cuando y donde queremos, siempre que nos organicemos bien, tengamos claras las metas y cumplamos disciplinadamente los pasos para conseguirlas. “Tenemos una gran capacidad para transformar los entornos. Soy testigo del avance de una mujer en África. Con solo 33 años, fue la primera en ser dueña de un banco. La transición de la educación al trabajo sigue encontrando muchas dificultades, especialmente en África, donde las mujeres siguen quedando atrás en el acceso a la educación superior, y en muchos otros países en los que ahora las mujeres están a la par o sobrepasan a los hombres en lo relativo a diplomas superiores, pero todavía encuentran trabas en las oportunidades profesionales o para dirigir y contribuir a la revitalización de sus sociedades y economías”, revela.

Va más allá de lo profesional y dice que las mujeres madres también tienen un poder capaz de cambiar el mundo. “Las mujeres con una visión diferente van a educar hijos líderes, innovadores y deseosos de cambios, quienes van a modificar el mundo. Pero hay que admitir que el apoyo del esposo es fundamental e incluir a los hombres en estos procesos de cambios”.

Justamente, la visita de Angélica a nuestro país se debe a unas mujeres sobresalientes: las Nikkei. ¿Quiénes son? Son un grupo sin fines de lucro, creado por varias mujeres descendientes de japoneses, quienes se conocieron a través de la organización para los festejos de los 80 años de la inmigración japonesa en el Paraguay, hace dos años.

Finalizados los eventos, descubrieron que forjaron una amistad y generaron una increíble sinergia trabajando juntas. Este hecho sirvió de inspiración a estas “Mujeres Nikkei” para conocer y visualizar a más compatriotas o con vínculos con la colectividad japonesa, “porque juntas pueden más”.

Contaron con el apoyo de la señora Yoshie Nakatani, entonces ministra consejera de la Embajada del Japón en el Paraguay, quien como mujer y madre trabajadora fue fuente de inspiración para muchas de ellas.

Este año, las Mujeres Nikkei apostaron para que el “Tercer Encuentro” tenga un perfil diferente e invitaron a Angélica Matsuda, quien viene desde el Perú, donde reside. “Ser agradecido es una actitud que distingue a nuestra cultura, y me siento muy contenta y agradecida por el camino andado, por esta invitación, por estar compartiendo mi experiencia y haber tenido la oportunidad de tocar vidas”.

Finalmente, Angélica insta a las mujeres a no tener miedo para lanzarse a la piscina o romper barreras. “Al valor súmenle el desarrollo de las relaciones familiares y las buenas amistades; todo esto es el sostén de la felicidad. Creo que cuando una celebra, escucha, y comparte con un círculo medianamente grande y virtuoso, estableciendo lazos sólidos, puede lograr la felicidad”.

¿Su éxito? Ser agradecida. “Es abrir la puerta a nuevas oportunidades”, asegura.

