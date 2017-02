Un regalo inolvidable

| Música

Por Mónica Bareiro, ABC Color

Un inolvidable regalo de amor, con dulzura, ritmo y alegría es lo que ofrece el nuevo disco del tenor Jorge Castro que será lanzado por ABC Color el 14 de febrero. “Quiero que llegue a todos los puntos del país”, señala y aprovecha para hablarnos de su encumbrada carrera.

ETIQUETAS

Casi 35 años pasaron de aquel concurso musical que le cambió la vida a Jorge Castro. En ese entonces, ya había tomado clases de canto, pero se dedicaba a su otra gran pasión: la mecánica automotriz. “Recuerdo que estaba en Ciudad del Este cuando me llamaron para informar que había sido seleccionado, no lo podía creer”, comenta con ese tono de voz tan potente y amable que lo caracteriza, mientras pide que nos sintamos cómodos en su casa.

Mientras posa con soltura y seguridad para las fotos, empieza a contar que en su primera actuación, durante el concurso, estaba tieso por los nervios, así que se animó a tomar clases de arte escénico y, en sus siguientes presentaciones, con mayor soltura logró imponerse. “Obtuve el primer puesto y parte del premio era un contrato con el canal por un año, pero apenas pude llegar a la mitad de ese tiempo, porque me surgió la posibilidad de ir a España”, recuerda.

Sus inicios en Europa no fueron fáciles. “Hacer una carrera allá requiere de esfuerzo constante, un plus de suerte y sobre todo, capacitación. Me formé durante 10 años, pero aún sigo estudiando”, señala.

Luego de más de tres décadas, por primera vez, el artista decidió en el último año echar más raíces en nuestro país. “Al contrario de lo que hice casi toda mi vida, ahora solo viajo a Europa una o dos veces al mes, vivo acá, pero mi carrera sigue allá. Decidí hacerlo así porque el Paraguay es un paraíso. Salir al patio, ver las aves y escucharlas cantar es una maravilla. Mi idea es disfrutar de esto ahora que puedo, no en unos años con bastón”.

Lastimosamente, según él, no puede hacer lo mismo con su trabajo. “Toda mi carrera está allá, el mercado nacional es aún muy reducido y si uno no va allá, no se puede. Profesionalmente, tengo todo en Europa, es para lo que me formé. Hablo con fluidez nueve idiomas porque mis presentaciones pueden ser en distintos países y debo comunicarme con el público. Afortunadamente, tengo dos agentes que pueden ocuparse de todo mientras estoy en mi país y eso me da más tranquilidad”.

Desde hace tres años, como parte del proyecto “Mi Patria soñada”, que busca reavivar el patriotismo guaraní, el tenor conduce su propio programa en Radio Nacional, de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00. Esto ha constituido toda una nueva experiencia por el contacto permanente con la gente. “Es un programa a la carta, es decir, que los oyentes llaman y piden las canciones que quieran escuchar. También tiene sus puntos críticos, porque hablo sobre la realidad nacional y doy mi opinión sobre los hechos; en cuanto a política, cuando algo me parece mal, lo expreso porque me parece que crear consciencia es lo que se necesita”.

Como parte del mismo programa, el artista también recorre diferentes puntos del país y junto con su esposa, Emilia Recalde, da charlas a estudiantes, y les cuenta su experiencia para que la tomen de ejemplo y luchen incansablemente por aquello que deseen.

“Mi consejo es siempre el mismo, cuando la gente llama a la radio y me pregunta cómo hice para salir de la pobreza y triunfar, les digo lo mismo: es sencillo, no hay trucos; todo se trata de trabajo y estudio. Son esas las únicas dos claves posibles. Mientras los otros salían a divertirse y disfrutar, yo me quedaba estudiando; me capacité en todas las áreas posibles, invertí todo el tiempo que tenía en eso y los resultados están a la vista. Si uno tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta, debe esforzarse para ser el mejor en ello”.

El artista tiene seis hijos, cuatro de ellos ya adultos, que viven y trabajan en Europa, los más pequeños van al colegio en Asunción. Su esposa, Emilia, desarrolla también su carrera como abogada en nuestro país.

Boleros Inolvidables II

Son los 17 tracks diferentes entre sí, por intensidad y ritmo, que componen el material discográfico Boleros Inolvidables II, que estará disponible con nuestro diario el martes 14 de febrero. “Es un material muy especial para mí, porque hace dos años habíamos hecho una primera edición logrando llegar a numerosos hogares en distintos rincones del país. Fue una grata experiencia para mí, por lo que el año pasado propuse hacer una segunda edición”, comenta el artista.

“En nuestro país es la mejor forma de llegar a la gente, ya que no son muchos los que acuden hasta una tienda de discos a comprar los materiales. Este servicio del diario nos acerca a todos”, explica.

Sobre las canciones que integran el material, explica que “no hay un ‘solo plato fuerte’, el disco en sí tiene un ritmo muy agradable y no son solo temas muy románticos, también hay variaciones, como chacha, que le dan un toque de movimiento”.

Temas

• Bésame la boca

• Te quiero, te quiero

• Mi buen amor

• Selección triunfamos

• Quieres ser mi amante

• Selección de chacha I

• El día que me quieras

• Mil besos

• Usted es la culpable

• Selección de chacha II

• Amor de pobre

• Un gorrión en la esquina del verano

• No vale la pena

• El destino

• Algo contigo

• Voy a perder la cabeza por tu amor

• A mi manera

