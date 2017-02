04 de Febrero de 2017

Suculentas, en su clima

Por Lourdes Peralta

Las suculentas son plantas que viven generalmente en climas cálidos y áridos; abarcan alrededor de 70 familias. Son plantas de zonas desérticas, pero desde fines de los años 80 se han vuelto muy apreciadas por los aficionados de todas partes. Conquistan patios, terrazas, escaleras e incluso jardines interiores por su capacidad de adaptación y sobrevivencia (suculenta viene del latín “suculentus”, significa “lleno de jugo”), sin embargo, no por ser resistentes hay que descuidarlas. “Lo primero que debemos tener en cuenta al adquirir una planta suculenta, es la ubicación de acuerdo al tamaño, si son grandes, se las ubica en el suelo a pleno sol; si son pequeñas, en macetas, ya que son muy decorativas; sus hojas adquieren color dando un bello aspecto”, dice Nahir Molinas. Además señala que requieren muy poco cuidado y poco riego debido a que sus hojas tienen agua de reserva, no obstante en el excesivo calor, y considerando la especie, podemos regarla cada 2 o 3 días, por ejemplo, el aloe. Otro punto que resalta Nahir es que “se las cultiva en arena gorda y estiércol de vaca, bien mezclados o con un abono triple 15”. Las suculentas florecen mayormente en primavera o en verano, algunas muy bellas, otras pequeñitas y poco vistosas pues su belleza radica en las hojas. Debemos saber que algunas tardan años para dar su primera floración, otras lo hacen de noche, o cuando no hay sol para que no se quemen. Finalmente no olvidemos que además estas plantas ofrecen usos para la cosmética y la salud corporal.

