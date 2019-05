Buscan erradicar padrinazgo

| Nuevas reglas

Por Marcia Ferreira

Con las nuevas reglas de la concursabilidad, entrar al Poder Judicial por la “ventana” sería parte del pasado. Ahora, los interesados deberán rendir y los que ya están en funciones deberán hacerlo para ascender. Actualmente, este poder del Estado tiene 13.800 funcionarios nombrados y 2080 contratados.

En una sesión celebrada en octubre del año pasado, se había establecido la obligatoriedad de concurso público para ingresar al Poder Judicial y también para ascender. En aquel entonces, se estableció que dicha tarea quedara a cargo del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), que debía implementar los concursos de méritos y aptitudes para ingresar tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo.

Tras dos sesiones extraordinarias para el estudio de la concursabilidad para el ingreso al Poder Judicial, se espera que esta semana la Corte Suprema de Justicia apruebe el texto definitivo de la acordada que reglamentará las condiciones para su ejecución. Ínterin se definen los detalles, ya están en marcha los concursos de oposición y mérito para diferentes cargos.

De acuerdo a las nuevas reglas, las exigencias no son solo para los candidatos a ingresar al Poder Judicial, sino también para los que ya cuentan con un cargo en la institución, puesto que una de las novedades introducidas son los exámenes periódicos para la evaluación de su desempeño en el cargo en que se encuentran, con vistas a eventuales ascensos y traslados.

Para ingresar al Poder Judicial, los postulantes no podrán contar con condenas vigentes, ni siquiera si tiene el beneficio de la suspensión a prueba de la condena. Los procesos que no cuenten con sentencia no serán considerados como “antecedentes”, debido a la presunción de inocencia.

La realización de examen psicológico es otra de las exigencias para los postulantes. La ministra Miryam Peña solicitó ver la forma de optimizar esta evaluación, puesto que en la actualidad existen funcionarios e incluso magistrados con evidentes problemas psicológicos, pero que han superado las pruebas para su ingreso al PJ.

Otro de los impedimentos para los exfuncionarios judiciales que pretendan postularse nuevamente es haber sido beneficiado con el retiro voluntario o haber sido destituido con justa causa. El proyecto original incluyó también a los jubilados, pero a petición de la ministra Peña, esta condición fue excluida.

En lo que respecta a los funcionarios, a pedido del ministro César Garay Zuccolillo se estableció que sanciones disciplinarias y sumarios serán obstáculos para la confirmación automática de funcionarios interinos.

Garay sostuvo que no es posible que se ponga en plan de igualdad a un funcionario que cumple su labor a cabalidad y no tiene anotación alguna en su legajo, con otros que tienen sanciones disciplinarias o sumarios.

Afirmó que a su criterio, de no hacer constar dichos antecedentes, la propia Corte estaría propiciando conductas laborales impropias, motivo por el cual en el artículo que prevé la confirmación automática se incluyó la siguiente salvedad: “salvo aquellos que tienen sanciones o sumarios”.

“No hay mandato de impunidad acá”, agregó el presidente Eugenio Jiménez, al fundamentar su acuerdo a la propuesta de Garay.

La Corte también estableció un tope para la cantidad de contratados, que no podrá sobrepasar el 15% de la cantidad de funcionarios.

Cargos de confianza

En principio, serán cargos de confianza miembros del consejo de administración, superintendente de Justicia, secretario del consejo, de las salas de la Corte, secretario general, relatores, integrantes de gabinete de la CSJ y contador general, pero falta aprobar esta clasificación.

Convocatorias y sus resultados en la web

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió que los resultados de los distintos exámenes serán difundidos en la página web del Poder Judicial, para que pueden ser conocidos por cualquier persona.

Las convocatorias también estarán disponibles en la página y paralelamente serán publicadas en dos diarios de gran circulación. Las personas que tengan buen puntaje pasarán a integrar un banco de datos, para ser consideradas para futuras vacancias.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, afirmó que está propiciando la concursabilidad obligatoria para todos los cargos, para que la designación se realice únicamente en base a los méritos de cada persona.

“Es el cumplimiento de un sueño ver que hemos despertado la confianza en la Corte Suprema de Justicia para que se presenten legítimamente a competir por un cargo en el Poder Judicial; esto significa algo hasta, si se quiere, revolucionario. Esto está marcando un punto de inflexión. Ustedes podrán llegar al cargo al cual se postularon sin tener que recurrir a ningún padrino”, dijo en ocasión del discurso que dio ante los postulantes a dos cargos. “En eso debo hacer hincapié, en que ningún funcionario que sea designado empiece a cumplir funciones sin pasar, además de la justificación de méritos, por un curso en el que la Corte Suprema de Justicia le capacite, haciéndole conocer a cabalidad cuáles son las tareas, y una cuestión fundamental: cuáles son las consecuencias de las tareas a su cargo”, dijo en otra ocasión.

