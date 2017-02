Están todos libres, pero avisan que volverán

| “Grafiteros”

Por Víctor Franco Novarecci

La Cámara de Apelaciones, en una semana revocó lo resuelto en primera instancia de ordenar la prisión de los “grafiteros”, al considerar que no ameritaba que los autores vayan a la cárcel.

ETIQUETAS

El pasado miércoles, la Cámara de Apelación, 4ª Sala, integrada por los jueces Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, en forma unánime, ordenó la libertad del concejal de Ciudad del Este Celso “Kelembu” Miranda, su hijo Celso Miranda y el edil Miguel Martínez, quienes estaban presos por una resolución dictada por la jueza María Gricelda Caballero.

El voto de los magistrados fue unánime y el jueves el juez de Garantías Paublino Escobar le dio la libertad a los tres procesados por perturbación de la paz pública y resistencia, además les impuso reglas de conducta.

El que no entró en este “combo” judicial fue el abogado Paraguayo Cubas, quien no apeló la prisión que le impuso la jueza Caballero, como parte de su estrategia política de seguir preso en la cárcel de Emboscada. Sin embargo, en la mañana del viernes, el juez Escobar citó al imputado para una audiencia de revisión de la prisión.

Fiel a su estilo, desafiante, se presentó Cubas, quien, también, al igual que sus compañeros procesados, fue puesto en libertad, pero el abogado no aceptó la imposición de medidas alternativas.

También en plena audiencia denunció al juez Paublino Escobar, a la fiscala Stella Maris Cano y al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para que se los investigue por enriquecimiento ilícito.

El juez Escobar le prohibió salir del país, no acercarse a la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y presentarse una vez al mes al juzgado. Sin embargo, Payo dijo que no iba a cumplir las medidas, ya que él no las solicitó y tampoco firmó el acta.

“Si quieren que les firme algo que se vayan a buscarme a mi casa o donde fijo domicilio, yo además tengo intención de salir del país y lo haré ya que no tengo restricción”, dijo Cubas al dejar el Palacio de Justicia.

Los grafiteros ya están en libertad y a decir de Payo ahora van a descansar recobrar fuerzas y luego volverán a hacer el “rally” de pintata.

“Tenemos dinero que es fruto de donaciones de paraguayos que viven en el exterior, que enviaron su plata para la compra de materiales para proseguir con las protestas y les aviso a Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser, y otros que vamos a ir a pintar su casa”, dijo Paraguayo.

De esta manera, tras la libertad de los cuatro principales cabecillas de las pintatas queda solo esperar que vuelvan a juntar a su gente y ver cuáles son sus movimientos y el accionar de la justicia.

Carlos Ortiz Barrios

“Habiéndose justificado la prisión preventiva únicamente con el argumento de que existiría un peligro procesal al ser la pena aplicable, de ser el caso, muy elevada, considero que la a quo ha comprometido el derecho a la presunción de inocencia y, correlativamente, ha limitado la libertad individual de los imputados recurrentes a litigar”

Emiliano Rolón

“Los tipos legales asumidos, imputación mediante y como pronóstico jurídico, como “daños a cosas de interés común”, “perturbación de la paz pública” y “resistencia”, son de los conceptualizados como delito, según nomenclatura del artículo 13 del Código Penal, pues prevén penas de multa o privativas de libertad de hasta cinco añosde prisión.

Arnulfo Arias

“El mantenimiento de la prisión preventiva en estas condiciones, sin un fin específico, sin fundamento razonable en la resolución apelada, ni en los argumentos de la representante de la Fiscalía en su pedido de aplicación, ni en su contestación puede justificar que la misma tenga una duración indefinida hasta tanto se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento.

victor.franco@abc.com.py