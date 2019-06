Una supuesta instigadora

| Feminicidio

Por Perla Silguero Zárate

La semana pasada fue conmocionada por un robo del que fue víctima una mujer con 13 semanas de gestación, Wilma Castillo Noguera, de 30 años, quien recibió varios impactos de bala. Conforme pasaban las horas y días el caso tomaba otro rumbo. Aparece una mujer como instigadora de un intento de feminicidio.

La fiscala Ana Girala imputó a Martín Antonio Vera como autor de la tentativa de feminicidio, robo agravado y asociación criminal. Mientras que a su pareja Bernardina Duré Aquino por tentativa de feminicidio como instigadora, robo agravado y asociación criminal.

La imputación refiere que “en fecha 28 de mayo del 2019 , alrededor de las 10 horas, Wilma Castillo Noguera se encontraba en la vía pública caminando sobre la calle Avelino Martínez con dirección a Acceso Sur, antes de alcanzar la calle Atlanta fue interceptada por dos sujetos de sexo masculino a bordo de una motocicleta, color negro, uno de ellos, que tenía campera negra, barba y bigote, quien fue identificado como Roque Javier Vera, descendió de la motocicleta con arma de fuego calibre 22”.

Añade: “Le apunta y estira su cartera inmediatamente realiza un disparo que impactó en el hombro lado derecho, por lo que (Wilma) cae el suelo, la víctima grita y pide auxilio y éste vuelve a realizar los disparos que impactaron en la cabeza y se dieron a la fuga. La víctima fue auxiliada por un transeúnte, quien la trasladó hasta un centro de salud. (Policías) sobre la ruta 1 en el kilómetro 14 y medio en el semáforo divisaron una motocicleta con dos sujetos y fueron aprehendidos Marcos Brítez Armoa y Javier Jara Vera”.

Precisa que del poder de los detenidos fue incautada una cartera de mujer, color crema, en cuyo interior se encontró la cédula de identidad de Wilma Castillo Noguera, tarjeta de débito y además se encontró un arma de fuego calibre 22, con dos fotografías de la víctima.

“Wilma Castillo ingresó al hospital con tres impactos de bala, uno de ellos en el hombro lado derecho y dos en la cabeza. Los proyectiles no pueden ser extraídos del cuerpo por el momento de gestación de la mujer”, indica la imputación.

En su declaración ante la fiscala, Wilma explicó que se dirigía al Hospital de Clínicas para realizar sus estudios de ecografía y luego pasaría hasta la facultad para pagar sus cuotas en una cooperativa, inmediaciones de la calle Avelino Martínez y Nuestra Señora, cerca de una casa de retiro de nombre “Hijos de María Auxiliadora”.

En ese lugar se le acercó una motocicleta con dos ocupantes, bajó el que tenía campera negra con barba y bigote, “con un arma de fuego en mano me apunta, estira la cartera y sin decirme nada, me dispara en el hombro cayéndome al piso, gritando, luego vuelve a dispararme en la cabeza en dos ocasiones, para luego subir de nuevo a la motocicleta y huir del lugar” significó la víctima a la fiscala.

Hasta ese momento el caso parecía un simple robo, sin embargo los investigadores recibieron otra información. “El día del hecho, Marco Antonio Vera había convocado a Wilma Castillo para encontrarse con él. Tras el hecho de robo, él nunca llegó al lugar y a pesar de que la víctima sufrió varias heridas por arma de fuego y que fue de público conocimiento, este no se comunicó con la víctima, ni sus familiares y se encontraba con paradero desconocido. Al constatar sus datos personales se pudo corroborar que Martín Vera es el hermano del detenido Roque Vera. De igual manera fueron halladas en el interior de la mochila incautada a Roque Javier Vera dos fotografías de la víctima Wilma Castillo”, puntualiza el escrito fiscal.

Con este nuevo escenario, la agente decidió la ampliación de la declaración de la víctima. Fue así que la víctima explicó que Bernardina Duré Aquino, esposa de Martín Antonio Vera, regresó de España el 6 de abril pasado y se había enterado de la relación que Wilma mantenía con el mismo, “en una oportunidad en el mes de febrero le llama al celular y le comunica con Martín Vera y este le manifiesta que ya no quería saber nada de ella que le deje en paz, que no le dejaría a la esposa por ella y que se aleje de ellos”, dice el escrito.

Desde esa fecha refiere Wilma que Bernardina no dejó de hostigarla vía mensajes de texto y llamadas. “La amenazaba diciendo de que tanto ella como sus hijos bastardos debían morir, que se cuide que se aleje de su marido. Además, en varias oportunidades intentó encontrarse con la misma en algún lugar para solucionar el problema, cuestión que nunca fue aceptada por Wilma Castillo, ya que Martín Vera le había advertido de que su esposa no la iba a dejar en paz que no acepte ningún encuentro con ella porque era muy peligrosa”, menciona la imputación.

Con dicho relato, el hecho de robo y la tentativa de homicidio la Fiscalía concluyó que el objetivo era Wilma Castillo para cuyo efecto fue convocada a la dirección en donde fue baleada.

Otros elementos con que cuenta el Ministerio Público son las conversaciones por WhatsApp entre los implicados. Supuestamente Bernardina Duré le dijo al presunto sicario Roque Vera que elija un buen lugar para atacar a la embarazada, preferentemente en un punto sin cámaras de seguridad, para que no fueran filmados y así también poder escapar más rápidamente.

“Está bien. Deben ir entonces mañana a ver el lugar que les dije. Dónde queda. Dónde les queda mejor para que puedan salir rápido de ahí. Vean dónde hay cámaras, como te dije”, refiere uno de los mensajes de voz de Bernardina Duré a Roque Vera.

En otro mensaje de voz, le dice Bernardina le dice a su cuñado: “Y después avisame (…) Ella a la tarde (…) a las cuatro o las cinco sale de su facultad... Para que hable después con ella Antonio (Vera), para que le cite para que vaya ahí y a qué hora. Para que puedan estar ahí pescando”.

perla.silguero@abc.com.py