Almuerzos de Mirtha Legrand cumplen 50 años en la televisión argentina

Por EFE

BUENOS AIRES. Los populares “almuerzos” con diversos invitados que conduce la actriz y presentadora Mirtha Legrand cumplen 50 años al aire en la televisión argentina.

Se trata de un hito algo “único en la historia de la televisión mundial” y que la “diva” calificó como un verdadero “milagro”.

“Estoy nuevamente para iniciar nuestros legendarios almuerzos, porque yo, señores, ya soy una leyenda”, aseguró la conductora en el inicio de la emisión del domingo de Almorzando con Mirtha Legrand. Destacó que la de ayer fue “seguramente una fecha única en la historia de la televisión mundial: los 50 años de estos almuerzos conducidos desde siempre por la misma persona”.

El programa, que actualmente sale al aire los domingos por el Canal 13 de Argentina, se emitió por primera vez el 3 de junio de 1968 por el Canal 9 de Buenos Aires con el nombre de Almorzando con las estrellas. Desde entonces, el ciclo no ha variado sustancialmente su formato: una mesa, con “Chiquita” Legrand como anfitriona, y personalidades de diversos ámbitos invitadas a almorzar, mientras son entrevistadas y dialogan sobre temas de actualidad.

“Esto es único en el mundo: una conductora 50 años en el aire. Me parece un sueño”, dijo la conductora, que no ocultó su emoción y confesó que no pudo dormir en la víspera pensando en las “bodas de oro” de su ciclo. Legrand sostuvo que es “imposible establecer la cantidad de los miles de invitados que pasaron” por el programa, entre ellos, “artistas nacionales e internacionales que integran el parnaso del espectáculo mundial y figuras de todos los ámbitos, incluidos varios presidentes nacionales y extranjeros”.

“Agradezco a Dios haber llegado a esta fecha con fuerza y salud y sobre todo con el amor y la adhesión del público que hace posible este milagro... porque esto es un milagro”, afirmó la actriz, que anticipó que prepara un gran festejo para el próximo 4 de agosto.

Rosa María Juana Martínez -verdadero nombre de Legrand-, de 91 años, destacó en la década de 1950 como actriz y ha participado en cerca de medio centenar de películas. Ganadora de múltiples premios, Legrand saltó al mundo del espectáculo con la película Hay que educar a Niní (1940), aunque su consagración llegó con la icónica La Patota (1960), dirigida y producida por el que fue su marido, el fallecido cineasta Daniel Tinayre (1910-1994).