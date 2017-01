Enero en el cine

Terror zombi, mafiosos y espías, música animada, adaptaciones de videojuegos y una nueva producción local son algunos de los estrenos del primer mes de 2017 en cines de Paraguay.

Comenzamos el 2017 con una lista de estrenos muy esperados que llegarán desde esta semana a cines de Paraguay.

Este mes verá el estreno de una nueva película paraguaya, y además la nueva película animada de uno de los estudios de animación más exitosos de la actualidad también llega en enero, junto a un par de adaptaciones de populares videojuegos y el regreso de un peculiar héroe de acción.

Además, la nueva película de Ben Affleck como director, una de las películas de terror más aclamadas del cine asiático y filmes cargados de estrellas de la talla de Will Smith, Edward Norton, Brad Pitt y Marion Cotillard también llegan este mes.

Estos son los estrenos anunciados para este mes en cines de Paraguay:

SING (jueves 5)

Esta es la nueva película de Illumination Studios, los creadores de Mi Villano Favorito y Minions, que el año pasado estrenaron la muy bien recibida La vida secreta de tus mascotas. La película trascurre en una ciudad de animales en la que un koala con problemas financieros decide lanzar un concurso de canto, al que se inscriben todo tipo de personajes. El elenco de voces original incluye a figuras como Matthew McConaughey (Kubo y la Búsqueda Samurai), Scarlett Johansson (Capitán América: Civil War), Reese Witherspoon (Dos locas en fuga), Taron Egerton (Kingsman), entre otros.

BELLEZA INESPERADA (jueves 5)

Un elenco cargado de estrellas para una historia peculiar: Howard Inlet es un exitoso empresario cuya vida está a la deriva luego de la muerte de su hija, lo que lo lleva a escribir cartas a conceptos abstractos como la muerte y el amor, hasta que las personificacions de la Muerte, el Amor y el Tiempo se le aparecen. Will Smith (Escuadrón Suicida) protagoniza junto a un elenco que incluye a Helen Mirren (Trumbo), Edward Norton (Birdman), Kate Winslet (Steve Jobs), Michael Peña (Misión Rescate) y Keira Knightley (Everest), bajo la dirección de David Frankel (Marley y Yo).

PASAJEROS (jueves 5)

Este filme de ciencia ficción llega de la mano del director Morten Tyldum, realizador de la galardonada El Código Enigma. El filme trascurre en una nave espacial con 5.000 pasajeros en animación suspendida en medio de un viaje de 120 años hacia un nuevo planeta. Sin embargo, un ingeniero llamado Jim despierta cuando aún faltan 90 años para llegar. Chris Pratt (Los 7 Magníficos) y Jennifer Lawrence (X-Men: Apocalípsis) protagonizan el filme.

ASSASSIN'S CREED (jueves 12)

La adaptación de la popular saga de videojuegos Assassin's Creed es protagonizada por Michael Fassbender (X-Men: Apocalípsis) como Callum Lynch, quien es retenido por una misteriosa organización llamada Abstergo para poder explorar su memoria genética y descubrir los secretos de su antepasado, un guerrero español miembro de una ancestral orden llamada los Asesinos, quienes llevaban a cabo una milenaria guerra para salvar al mundo. Junto a Fassbender protagonizan Marion Cotillard (El Origen) y Jeremy Irons (Batman vs Superman), bajo la dirección de Justin Kurzel (Macbeth).

ALIADOS (jueves 12)

Un thriller de romance y suspenso de la mano del cineasta Robert Zemeckis, director de Náufrago, El Vuelo y la trilogía Volver al Futuro. Brad Pitt (La Gran Apuesta) interpreta a Max, un espía canadiense en la Segunda Guerra Mundial enviado a Marruecos para asesinar a un alto mando nazi, con la asistencia de una combatiente de la Resistencia Francesa llamada Marianne (Marion Cotillard), de quien acaba enamorándose. Sin embargo, Marianne posiblemente oculta secretos terribles.

INVASIÓN ZOMBIE (jueves 12)

Esta producción apocalíptica surcoreana – originalmente titulada Tren a Busan – es considerada una de las mejores películas del cine asiático en 2016. El filme del realizador Yeon Sang-ho sigue a un grupo de personas que viajaba en un tren hacia la ciudad de Busan cuando se produce el brote de un virus zombi, lo que desata el caos en el tren y obliga a los sobrevivientes a luchar desesperadamente por sus vidas.

TRUENOS (jueves 19)

La primera película paraguaya de 2017 es un filme sobre carreras de automóviles, en que un joven mecánico llamado Maxi, apasionado por los autos ingresa a una intensa competencia de carreras callejeras. La película es dirigida por Mario Goia y protagonizada por Robert Grange, Juanse Buzó, Gustavo Ilutovich, Ana Ivanova y Jorge Ramos, entre otros.

XXX: REACTIVADO (jueves 19)

Unos 15 años después de que Xander Cage salvara el mundo, Vin Diesel vuelve a interpretar al deportista extremo convertido en agente secreto. En esta secuela, Xander Cage sale de la clandestinidad para detener a un criminal internacional que busca un arma misteriosa y destructiva simplemente conocida como la “Caja de Pandora”. Junto a Diesel y a Samuel L. Jackson, que regresa a su rol de los filmes anteriores, el elenco incluye a Donnie Yen (Rogue One), Ruby Rose (Orange is the New Black) y el futbolista Neymar Jr., entre otros.

VIVIR DE NOCHE (jueves 19)

Con Desapareció una noche, Atracción Peligrosa y Argo, Ben Affleck demostró ser un gran talento detrás de la cámara, y ahora el actual Batman vuelve a dirigir y protagonizar al mismo tiempo. En este filme, que trascurre en la década de 1920, Affleck interpreta al hijo de un policía que se muda de Boston a Florida y acaba convirtiéndose en un notorio mafioso. Junto a Affleck, completan el elenco Zoe Saldaña (Star Trek: Sin Límites), Elle Fanning (Maléfica), Sienna Miller (Francotirador) y Brendan Gleeson (En el Corazón del Mar), entre otros.

RESIDENT EVIL: EL CAPÍTULO FINAL (jueves 26)

La sexta y última entrega de la adaptación al cine de la saga de videojuegos Resident Evil vuelve a traernos a Milla Jovovich como la imparable guerrera Alice, quien recorrerá el mundo devastado por zombis y mutantes creados por la siniestra corporación Umbrella, para una última batalla por el destino de la Tierra. El director de la mayor parte de la saga, Paul W.S. Anderson, vuelve a estar a cargo.

MAX STEEL (jueves 26)

El popular juguete de acción cobra vida en el cine con esta adaptación en la que un joven llamado Max recibe la visita de una forma de vida alienígena llamada Steel, que lo convierte en un superhéroe y le proporciona un traje con increíbles poderes. El joven actor Ben Winchell protagoniza junto a figuras como Maria Bello (La Quinta Ola) y Andy García (Cazafantasmas).

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO (jueves 26)

Este filme de drama y comedia se basa en la novela A Dog's Purpose, del autor W. Bruce Cameron, y está contada desde el punto de vida de un perro que pasa por varias reencarnaciones, descubriendo sus distintos propósitos en la vida. Josh Gad (Frozen) protagoniza como la voz del perro Bailey, junto a Britt Robertson (Tomorrowland), Dennis Quaid (Proyecto 43), entre otros. Dirige Lasse Hallström (Querido John).

