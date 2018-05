Agenda del fin de semana

¿Querés saber qué opciones artísticas y culturales hay para este fin de semana en Asunción y otros puntos del país? Consultá nuestra agenda y participá de los conciertos, encuentros, exposiciones, galerías, presentaciones y más.

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de mayo

TEATRO

Coppelia

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile, Asunción) se presenta “Coppelia”. La puesta está a cargo del Ballet Clásico y Moderno Municipal, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Las funciones serán este viernes a las 20:30, el sábado y el domingo a las 16:00 y 19:00.

Proceso a Elisa

Escrita por Alcibiades González Delvalle y dirigida por José Luis Ardissone, “Proceso a Elisa” se estrena este viernes en el Arlequín Teatro (Antequera 1.061 c/ Teniente Fariña, Asunción). Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00.

La Bohéme

La Bohéme, la clásica ópera de Puccini, se presenta en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos, Asunción). La puesta está a cargo de la Compañía de Ópera de la Universidad del Norte. Funciones este viernes y el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:00.

Nuestros años grises

En la sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos, Asunción) se presenta “Nuestros años grises”, una obraprotagonizada por Clotilde Cabral y Silvio Rodas. Las funciones serán este viernes y el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00.

Teatro Mbyky

Está en marcha la edición Interescuelas de Teatro Mbyky, con obras de siete escuelas de actuación de Asunción.

From Shakespeare with love?

Varios personajes surgidos de la pluma del dramaturgo William Shakespeare se cruzan en “From Shakespeare with love?”, una comedia en inglés escrita por Jonathan Dorf que se presenta en el instituto Stael Ruffinelli (Gral. Garay 798 c/ Lillo, Asunción). Las funciones son los sábados a las 19:00 y 21:00

La nota azul

“La nota azul”, puesta en escena de danza contemporánea que fusiona diversas disciplinas artísticas inspiradas en el jazz, se presentará el sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00 en la Manzana de La Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant, Asunción).

MÚSICA

Jeheka en concierto

El grupo Jeheka se presentará este viernes en el Juan de Salazar (Herrera y Tacuary, Asunción), a las 20:00. Este concierto se enmarca dentro del ciclo de música Okápe.

Homenaje a Pink Floyd

Este viernes se realizará el tributo jazzístico al álbum “Dark side of the moon”, de Pink Floyd, en Drácena (México 732 c/ Herrera, Asunción). Germán Lema, Gustavo Viera (foto), Seba Ramírez y Bruno Muñoz actuarán a las 20:30 y 23:30.

Germán y Gabriel Lema

Los hermanos Germán y Gabriel Lema celebrarán el sábado sus 25 años de actividad musical. Será en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges c/ Estados Unidos, Asunción), a las 21:00 horas.

Show de Nery Acosta

Nery Acosta celebrará el sábado 32 años al frente de un restaurante folclórico con un show que se realizará en el Rancho de Nery (Primero de Marzo y Francisco Wisner, Lambaré), a partir de las 21:00.

EXPOSICIONES

Gramo Fest + Fiis

Con música, charlas y ferias, la segunda edición del Gramo Fest + Fiis llega el sábado al puerto de Asunción.

Purerehua

La muestra de pinturas “Purerehua”, de Carlos Vera Andrada, está habilitada en la Casa Bicentenario Josefina Plá (25 de Mayo c/ EE.UU, Asunción). La muestra va hasta el 4 de junio y se puede visitar de 7:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00.

Ekatu

Tejidos de algodón utilizados en elementos utilitarios y apyka de los paî tavyterã, además de esculturas de la artista Anahí Sist conforman la exposición “Ekatu”, que se habilitará este domingo, a las 11:30, en el Centro Cultural del Lago –CCDL– (Fulgencio Yegros 855 c/ Mariscal López, Areguá).

CINE

Emma, la afortunada

Este viernes se proyectará la película alemana “Emma, la afortunada”, de Sven Taddicken, como parte del Ciclo de Cine Europeo. Será en el Cine Villamorra, a las 20:00.

Ciclo animado

En el el teatro Tom Jobim (Eligio Ayala c/ Perú, Asunción), este viernes a las 20:30, se dará cierre al ciclo de cortos y largometrajes animados. En dicho marco se podrán ver “Égun”, “Vida María”, “Guida” y otros.

Los Buscadores

El filme nacional “Los Buscadores” volverá a proyectarse este sábado y domingo en el Teatro Latino (Teniente Fariña e Iturbe, Asunción). Las funciones serán a las 17:00 y 20:00.

Cartelera de cine

