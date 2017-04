“Claro y Fuerte” es mi deuda con el folclore paraguayo”

“Claro y Fuerte” es el nuevo material discográfico del cantautor paraguayo Hugo Ferreira, un proyecto donde aborda el 6x8 y temáticas actuales en los diez temas que lo componen.

“El disco tiene diez temas, de los cuales nueve son completamente inéditos”, contó Hugo Ferreira. “Fantasmas de Ciudad” ya fue grabado por Lizza Bogado en el 2010 en su disco “Sueño Guaraní” y también yo lo grabe en vivo en mi DVD “Profundo”. Son canciones inspiradas en el folclore paraguayo, es decir, que están en 6x8. No me animo a llamarlas propiamente “folclore paraguayo”, pero hay melodías melancólicas y románticas, como las guaranias de don Demetrio Ortíz, hasta propuestas marcadamente más rítmicas y potentes inspiradas en obras maestras como “Tetãgua Sapukái” o “Ha Mboriahu”, aunque claro, con un lenguaje literario más dedicado a realidades urbanas y temáticas que pretenden ser más actuales”, explicó el compositor.

Acerca de la temática que aborda con los temas de este nuevo disco, Ferreira indicó que habla sobre varios. “Son canciones que cuentan una idea en sí misma cada una, es decir, no forman parte de alguna temática en conjunto. Hay canciones de amor, como “Iluminarás” o “Tanta Noche”; otras de denuncia social como “Periferia”, “Soberanos” o “Plegaria de Río”; otras de homenaje como “Santiago” (dedicada a Santiago Leguizamón) o “Para Gladys”, que es una canción para mi madre”, dijo.

El cantautor detalló también que “la temática de las canciones está siempre construida con mucha presencia de figuras literarias, lo cual me gusta mucho sostener como elemento de trabajo en la música. Amo la palabra y su autosuficiencia para transmitir contundentemente un mensaje. Sigo pensando que no hay sonido más potente, ni imagen más impactante que una metáfora bien construida. Creo que eso es algo que aporta este disco. Un pequeño esfuerzo por no perder la fuerza de la canción de autor como elemento de discurso social y a la vez artístico”.

Para el artista, este álbum es diferente de todos los que hizo hasta ahora. “Quizás porque ya lo hago sin presión de ningún tipo. Es decir, ninguna presión más que la que te exige la música misma y el compromiso ético con ella: con respetar la calidad interpretativa, de arreglos y grabación. Estoy en una etapa en donde me dedico casi todo el día a otra cosa, a la Cancillería, que a cantar y a componer, por eso quizás el disco tenga una dosis mucho más fuerte de mí mismo que otros anteriores. Me recuerda mucho al espíritu que tenía “La Sombra del Águila”, mi primer disco, en donde todavía era todo muy nuevo y deje fluir las cosas sin demasiados corsés”, manifestó.

¿Cómo es el Hugo Ferreira que vamos a escuchar en este álbum? “Más viejo”, bromeó, y por otro lado afirmó que “en verdad los años se notan en la voz y en la pluma un poco”. Al respecto, reflexionó: “Traté de poner mi voz un poco más por delante de todo el resto para poder cantar más tranquilo y suave, aunque no dejo de darle la potencia necesaria cuando la letra y la intensidad así lo exigen. Es un disco acústico, básicamente, aunque tiene su dosis de guitarras y bajo eléctrico, pero todo está construido sobre el piano acústico de Oscar Fadlala”, especificó.

El proceso de composición de las canciones y la posterior grabación “fue bastante más lento que el de grabación y completamente disociado”, dijo. “Las canciones de este disco ya estaban compuestas hace tiempo e incluso muchas de ellas ya las habíamos tocado varias veces con la banda (que es básicamente la misma que grabó el material). En otros materiales había canciones que las terminaba incluso minutos antes de entrar al estudio. En este caso fue diferente. Y eso también contribuyó a que las letras de las canciones las pude revisar varias veces y practicar diversas formas de interpretarlas cantando. Esto último también fue un desafío ya que no es fácil cantar música paraguaya, tiene todo un ritual y una ciencia propia que hay que respetar y tratar con mucho respeto y cariño”, subrayó.

Para este álbum Ferreira cuenta con las colaboraciones del trombonista Remigio Pereira, el guitarrista Gabriel Colmán, el arpista Sixto Corbalán y el requintita Juan Cancio Barreto. Ferreira recordó que con Remigio y Gabriel ya grabó en otras ocasiones, “aunque siempre se aprenden cosas nuevas”.

“Remigio es uno de los pilares de la música moderna paraguaya y contar con su generoso apoyo las veces que lo requerí es un privilegio para mí. Con Gabriel casi que nos conocemos de memoria, yo lo dejo fluir y jamás tuve ningún reparo, tiene un buen gusto y una calidad técnica inobjetable, además de ser uno de mis mejores amigos. Juan Cancio es el ángel del folclore paraguayo, el deleita y se deleita tocando y dándole color a la melodía; grabar con él fue un sueño cumplido y un honor que a veces me cuestiono tenerlo. Sixto Corbalán es para mí el arpista nacional con mayor personalidad después de Ismael Ledesma. Su buen gusto y su dación para compatibilizar la complejidad de la técnica del arpa con la música popular es de una generosidad y talento encomiables”, detalló.

“Profundo” (2012) fue el último disco editado por Ferreira. Varios años han pasado para que el cancionero paraguayo vuelva a recibir otro aporte suyo. Esto responde, según él, a su labor en la Cancillería Nacional. “Hace dos años ingresé a la carrera diplomática y tuve que dejar el proyecto en remojo. No obstante, también esperé terminar del todo mi DVD Profundo, que debía fabricarlo porque solo se lanzó virtualmente. Pero creo que la espera sirvió también para ir cerrando mejor el proyecto”, evaluó.

Para Ferreira, “Claro y Fuerte” es una etapa que quería cerrar. “Tiene que ver con mi deuda con el folclore paraguayo. Es un proyecto que tiene que ver con un capricho que quería sacarme de encima, tener de hacer canciones en 6x8 y referirme con ellas a temáticas más actuales. Tratar de demostrar que todavía hay mucho que decir a través de la música tradicional paraguaya. Luego de “Claro y Fuerte” no sé, es la primera vez que no tengo claro ni fuerte qué hacer a partir de ahora en la música… irónicamente ¿no? (risas).

Sobre la actualidad de la escena musical en Paraguay, sobre todo acerca de la canción de autor, el artista refiere que la misma, “así como tradicionalmente la conocemos, es decir la que es inspirada en Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ismael Serrano, Serrat, etcétera, está medio en reposo, tratando de reinventarse y buscar coincidir con el auge brutal de la música comercial en Paraguay. En reposo -enfatizó- no muerta, jamás”, especificó.

No obstante, al movimiento actual lo considera “brutal, en el sentido bueno de la palabra”. “El éxito nacional e internacional de los Kchiporros, Paiko, Salamandra, Bohemia Urbana, Flou, etcétera, es una marea que nos llevará a todos a la cresta de la ola. Me parece súper interesante que se haya roto ese muro invisible e inútil entre la canción de autor de tipo social y hasta político y la música que masivamente la gente baila y escucha. Creo que esa fusión que hace poco hizo Ricardo Flecha es una muestra de que estamos casi todos en el mismo barco, en de cantar lo que somos, en la búsqueda de una identidad propia como paraguayos de hoy. Así también la causa de “Cambio en APA” fue una instancia que nos dejó ver que existe un instinto común en el músico paraguayo de cuidarnos entre nosotros más allá de las diferencia. Eso es muy alentador”.

Por otro lado, consideró que hoy día, en nuestro país es totalmente posible proyectar una carrera como solista. “Más todavía ahora que antes, en donde hay mayores posibilidades de grabar, de distribuir tu trabajo mediante internet, de tocar en vivo, etcétera. Además existen más instancias académicas accesibles para estudiar música, lo que antes era muy complicado. Es importante aprender que el talento no es lo único que importa, ni la plata, ni la suerte sino el trabajo y el estudio. Creo que eso es importante no solo para la música sino para todo en la vida creo. Si uno es profesional en la música y la respeta como un trabajo serio y altamente técnico y especializado, puede vivir de ella y vivir bien”, expresó.

Finalmente, Ferreira aseguró que con su nuevo disco quiere lo mismo que siempre busca al cantar sus canciones: “que se sienta que estoy diciendo algo que la gente que me escuche hubiera querido decir y que no se animaba o no encontraba las palabras. Quisiera poder ser la música de fondo de historias de amor, de heroísmo, de superación, de rebeldía, de lo cotidiano, en fin, de los momentos más simples de la vida de todos quienes me escuchen. En resumen, aportar a mantener viva la sensibilidad respecto de las pequeñas alegrías y tristezas de nuestras vidas y de nuestra sociedad”.

“Lo más lindo de un disco nuevo es la posibilidad de sorprender a la gente con una canción. Ese comentario que te da la gente que te escucha por primera vez, a pesar de que lleves tantos años de carrera es estimulante, porque te hace sentir vigente todavía, te hace sentir que no te hace falta esgrimir una larga carrera en la música o la fama mediática sino solamente una canción. Ojalá pase otra vez con “Claro y Fuerte”, finalizó.