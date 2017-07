“Despacito” suena fuerte en guaraní

El hit que da vueltas en todo el planeta ahora suena en guaraní. Desde la ciudad de Luque, un coro de niños versiona el tema de Fonsi.

Mientras países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China y Japón se dejan seducir por el reguetón que escribió Luis Fonsi junto a Érika Ender, también interpretado por Daddy Yankee, una versión en guaraní se populariza en Paraguay.

Se llama Mbeguemi y fue grabada por el Coro de Niños del Centro Educativo Arambe, ubicado en Luque. En un video publicado en el portal de YouTube descubrimos a los chicos versionando la animada canción.

Despacito es por estos días la segunda más vendida del año, solo por detrás de Shape of You de Ed Sheeran. El tema, además, lleva vendidos 3,5 millones de copias solamente en la primera mitad del año. En entrevista con El Palco, de ABC Cardinal, la coautora relató que “la idea era invitar a la gente a se vuelvan a enamorar despacito, a que no corran para llegar a la meta en un mundo de inmediatez de hoy en día”.

