Detienen a refugiado tunecino por sospechas de planificar ataque en Alemania

Por Reuters

BERLÍN. La policía alemana arrestó el miércoles a un solicitante de asilo tunecino sospechoso de planear un ataque, dijo la fiscalía de Fráncfort.

ETIQUETAS

El detenido, de 36 años, presuntamente reclutaba a militantes para Estado Islámico en Alemania desde agosto de 2015 y habría creado una red de partidarios con el objetivo de perpetrar un ataque terrorista en el país, dijo en un comunicado.

El arresto fue parte de una gran operación en que más de 1.100 policías alemanes registraron 54 locales, incluyendo casas, negocios y mezquitas en Fráncfort y en otras ciudades del estado occidental de Hesse.

La canciller Angela Merkel, que quiere ser reelegida este año, ha sido objeto de fuertes ataques políticos por permitir la entrada al país de más de un millón de refugiados en los últimos dos años. En diciembre, un tunecino cuya solicitud de asilo había sido rechazada mató a 12 personas al embestir el camión que conducía contra un mercado navideño de Berlín.

El hombre arrestado el miércoles ya había estado en Alemania entre 2003 y abril de 2013 y volvió a entrar en el país como solicitante de asilo en agosto de 2015, dijeron los fiscales. Las autoridades estaban investigando a 16 sospechosos de entre 16 y 46 años, incluido el detenido.

Los planes de ataque estaban en una etapa temprana y todavía no había un objetivo concreto, dijo el fiscal general. Peter Beuth, ministro del interior de Hesse, dijo que no había un peligro inmediato: "No se trataba de evitar un ataque inminente, sino que las fuerzas de seguridad en Hesse intervinieron temprano para proteger a los ciudadanos de la amenaza".

Beuth afirmó que las redadas habían logrado "destruir una extensa red salafista".

El salafismo es una rama ultraconservadora del Islam suní. El martes, la policía alemana detuvo a tres hombres en Berlín al sospechar que tenían estrechos vínculos con militantes islamistas y que planeaban viajar a Oriente Medio para ser entrenados para el combate.