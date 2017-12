Diario español recuerda crimen de "Alex"

El diario español El País, se hizo eco del crimen de Alex Villamayor, un chico estadounidense que murió en Paraguay hace dos años y medio, y cuyo crimen hasta ahora ha quedado sin resolver.

El escabroso crimen de Alex, quien fue encontrado muerto en la casa de un amigo en Obligado, hasta ahora carece de respuesta en cuanto a los detalles de la muerte del joven.

Si bien en un principio se presentó el hecho como un suicidio del joven bajo los efectos de sustancias alucinógenas, posteriormente se descubrieron varias señales que mostraban que, en realidad, el joven habría sufrido golpes e incluso, habría sido presuntamente abusado.

Según reproduce el periódico español, el Poder Judicial paraguayo volvió a posponer el juicio por la presunta violación y homicidio de Luis Alejandro Villamayor, que ocurrió en junio de 2015. Hace una semana estaba previsto el juicio, pero fue retrasado por tercera vez, hasta el año próximo.

Luis Alejandro Villamayor (16) de padres paraguayos, nació en el estado de Meryland. Al momento pasaba sus vacaciones en Paraguay y disfrutaba de una noche tranquila en el rancho familiar de uno de sus mejores amigos en Obligado, a unos 400 kilómetros al sur de Asunción, muy cerca de la frontera con Argentina. Álex, como lo conocía su familia, estaba en compañía de sus amigos René Hofstetter, de 18, y Alain Jacks Díaz de Bedoya, de 16. Los tres estaban solos, sin la compañía de un adulto.La familia Hofstetter estaba a más de seis horas en coche del lugar, pero le dijeron a los Villamayor que no se preocuparan porque allí cerca, en otra casa, vivía el cuidador del rancho, un hombre de confianza llamado Matthias Wilbs. A las 8 de la mañana del día siguiente, el padre de Alex, Luis Villamayor, abogado y excongresista paraguayo, recibe una llamada que nunca olvidará. René, el amigo de su hijo, le dice llorando que su hijo estaba muerto tras dispararse a sí mismo.

El infierno comenzó para Villamayor. La Fiscalía aceptó la primera versión de la policía: Álex se había suicidado después de consumir hongos alucinógenos con los otros dos muchachos. Algo que no concordaba con los resultados de las pruebas periciales, según explicó Luis Villamayor en varias ocasiones. Sólo la tenacidad de la familia logró que el caso se tomara como un presunto asesinato. René fue detenido después de volar a Alemania y Wilbs y Alain también, aunque este último ya fue sobreseído. Los trabajos forenses demostraron que Alex, además de morir de un disparo, había sufrido severos golpes por todo el cuerpo y probablemente había sido violado.

Wilbs fue inculpado por presuntamente participar del intento de “limpiar” la escena, haciéndola parecer un suicidio. Según la investigación, el encargado colocó una pistola en la mano del muerto para que pareciera que se había disparado en la sien. Pero se equivocó y la puso en la mano contraria a donde se disparó, despertando las sospechas de la policía.

El País indica, según el medio estadounidense The Daily Beast. que Paraguay declinó en dos ocasiones la participación del FBI en la investigación.Además, la legislación paraguaya no permite la participación de la justicia de Estados Unidos, según explicó a EL PAÍS el abogado especializado en derechos humanos, Guillermo Ferreiro. “Si hay una causa judicial abierta en Paraguay, la justicia de cualquier otro país carece de competencia. Lo que si puede ocurrir y que ha ocurrido en otros casos es que la justicia paraguaya requiera asistencia técnica de la policía o de algún órgano investigador de otro país. Pero no suele ocurrir”, dijo el jurista.

El sistema interamericano si prevé que una vez cerrado el caso y agotadas todas las instancias judiciales de Paraguay, la familia podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si durante el proceso se vulneró alguna garantía o derechos humanos de alguna de las partes.

“El Poder Judicial en Paraguay viene sufriendo una descomposición importante desde el 2004, cuando se aprobó que el parlamento puede barrer con la Corte Suprema de Justicia si tiene los votos suficientes, aunque no haya habido un mal desempeño”, destacó Ferreiro. “Hay un comportamiento político y partidario de la justicia. Los magistrados antiguos han ido saliendo y queda claro que para juez o fiscal en Paraguay hay que ser sumiso a los poderes fácticos”, concluyó.

René y Wilbs permanecen en prisión a la espera de juicio por homicidio premeditado. Mientras tanto, Alex aún no ha sido enterrado porque su familia espera que el FBI pueda finalmente asistirles en la investigación. Los legisladores demócratas de Meryland Ben Cardin, senador y Chris Van Hollen, diputado, emitieron un comunicado conjunto en el aniversario de la muerte de Alex honrando su memoria: “Continuaremos trabajando con funcionarios paraguayos y estadounidenses para asegurar la transparencia en todo el proceso judicial. Tenemos que seguir de cerca esta tragedia hasta que se haga justicia,", afirmaron.