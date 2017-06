Alemania aprueba matrimonio homosexual

Por Reuters

El Parlamento alemán votó el viernes a favor de la legalización del matrimonio gay después de que la canciller Angela Merkel diera un giro en su postura y concediera libertad a los miembros del partido conservador para seguir su "conciencia".

El movimiento, ansiado por activistas y por partidos de izquierda, pero criticado por el partido conservador y la Iglesia católica, sitúa a Alemania en la línea que muchas otras naciones europeas incluyendo Francia, Reino Unido y España.

Cientos de activistas, algunos con la cara pintada, celebraron el voto a las afueras de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, ondeando banderas arcoíris y pancartas con el mensaje "Matrimonio para todos".

"Esto es simplemente un día histórico para Alemania", dijo el activista por la igualdad en el matrimonio Soeren Landmann. "Hoy se les ha dado igualdad a miles de parejas del mismo sexo y la segunda clase en asuntos del amor ha sido abolida. Alemania realmente puede alegrarse hoy".

Norbert Lammert, presidente del Parlamento, dijo que 393 diputados votaron a favor de la aprobación, mientras que 226 se expresaron en contra y cuatro se abstuvieron.

Merkel dijo que emitió un voto en contra, dado su punto de vista personal de que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer, pero que esperaba que la aprobación parlamentaria de la medida llevara a más cohesión social.

"Para mí, el matrimonio en la Ley Básica es matrimonio entre un hombre y una mujer y por eso es por lo que no he votado hoy a favor de este proyecto de ley", dijo la canciller a la prensa momentos después de la votación. "Espero que la votación de hoy no sólo promueva el respeto entre opiniones diferentes sino que también traiga más cohesión social y paz", agregó.