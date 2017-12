Senado acepta renuncia de Oviedo Matto

Tras un largo debate, la mayoría en Cámara Alta optó por aceptar la renuncia de Jorge Oviedo Matto como senador de la Nación. Este había pedido que no lo “humillaran”, sacándole la investidura. Cartistas y algunos disidentes votaron en mismo sentido.

En la sesión extraordinaria de este martes el senador Oviedo Matto imploró a sus colegas que no lo “humillen como se ha hecho con Óscar González Daher” al retirársele la investidura, y no aceptar su renuncia.

La petición generó un largo debate. El primero en hablar fue el senador liberal Miguel Abdón Saguier, quien pidió no convertir esto en una “persecución” entre colegas, por lo que instó a los miembros del pleno aceptar la renuncia del legislador oviedista.

El senador colorado disidente, Silvio Ovelar, destacó la postura de Saguier y pidió que sus colegas acompañen esta decisión. Su moción también fue valorada por la legisladora colorada cartista Lilian Samaniego, quien agradeció la apertura de sus compañeros.

Estas primeras reacciones hicieron que Eduardo Petta recuerde la participación de Oviedo Matto en el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Dijo que no se puede tomar una postura con González Daher y otra con Oviedo Matto.

Recordó que desde el Jurado se operó para que haya senadores imputados por la quema del Congreso, en la manifestación del 31 de marzo pasado. “No es falta de misericordia. Nuestra lengua nos condena. Nosotros no lo obligamos a hacer lo que se escucha en los audios”, puntualizó.

Desirée Masi, en tanto, dijo que se debe juzgar a Oviedo Matto de la misma manera que a González Daher, pues hay fehacientes pruebas de su participación en los casos del Jurado.

Carlos Filizzola, por su parte, dijo que debe tomarse la misma medida que la adoptada con Daher y que el Frente Guasu espera que se le retire la investidura.

Finalmente en el estadio de votación, que se hizo a mano alzada, de los 42 senadores presentes, 25 aceptaron la renuncia, para así no “humillar” a su ahora excolega. Cabe recordar que Oviedo Matto, sobre los audios filtrados, dijo que no delatará a nadie porque no es “kuña’i” (mujercita).

Los senadores de Colorado Añetete Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna y Oscar Salomón votaron por la aceptación de la renuncia. Mario Abdo Benítez votó por la expulsión.

Tras los votos, el presidente del Senado, Fernando Lugo, tomó juramento a Ana María Palacios de Martínez.