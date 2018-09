Afirman que ruta Mcal. Estigarribia debe reabrirse al tránsito en octubre

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

FERNANDO DE LA MORA. Las obras en ejecución del proyecto metrobús sobre la ruta Mcal. Estigarribia tienen plazo de culminación el 24 del mes en curso, dijo el intendente Alcides Riveros. Acotó que exigirán al MOPC que se cumpla el cronograma.

Las obras que se ejecutan a paso de tortuga sobre la ruta Mcal. Estigarribia, en el marco del proyecto metrobús, tiene plazo de culminación el 24 del mes en curso, dijo el intendente liberal Alcides Riveros. Por ello acotó que para octubre a más tardar la vía debe volver a reabrirse al tránsito, en la zona que compete a esta ciudad.

Manifestó que va a urgir al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, que se termine antes del 19 de octubre los dos fretes de trabajo que se tienen actualmente sobre ruta Mcal. Estigarribia. De acuerdo al preaviso de la constructora Mota-Engil en dicha fecha pararán los trabajos si no hay acuerdo para seguir avanzado.

Riveros refirió que la postura de la municipalidad es que van a estar vigilantes, prudentes y celosos en que los dos frentes de trajo se terminen lo más rápido posible. Uno de ellos comprende desde Usher Ríos hasta Zavala Cué, acera Sur; y otro desde la calle San Carlos hasta Carlos Fernández, en la acera Norte, que según cronograma de trabajo dijo deben terminar el 24 del mes en curso.

Otro inconveniente por el cual no progresan los trabajos es que los frentistas no ceden lo que consideran parte de su propiedad, porque no hay pago de indemnización. Al respecto representante de la Asociación de Propietarios, Comerciantes, Trabajadores, Usuarios y Afines presentaron una nota a María Florencia Attademo – Hirt, representante del BID en Paraguay, para solicitar una reunión en busca de soluciones atendiendo a que afirman la excesiva demora en la ejecución de los trabajos ya causó mucho perjuicio como el cierre de 195 comercios y un shopping.

SIN CAMINERA

Por otro lado el intendente Alcides Riveros señaló que desde el 15 de agosto la Patrulla Caminera no cubre la zona de obras ni desvíos, en ésta ciudad. Resaltó que el caos en el tránsito se acentúa ante ésta situación. Acotó que ya hizo llegar su voz de protesta al MOPC.

Detalló que la comuna destina de 6 a 9 y de 16 a 18:30, considerados horarios picos, funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito. Es para dirigir en lugares donde suele haber mayor complicación del tránsito.

A PASO DE TORTUGA

Por otro lado, Gladys Mancuello de Gill, frentista afectada, dijo que ésta tarde sólo pudo ver poco más de seis obreros trabajando en la ruta Mcal. Estigarribia casi Defensores del Chaco (Ex Calle Última). Añadió que dicho panorama es el mismo desde el inicio de las obras, hace más de dos años, y que por eso temen que no se culminen las tareas, lo que genera cierre de comercios, porque también están clausuradas las trasversales.

NOTA AL BID

Representante de la Asociación de Propietarios, Comerciantes, Trabajadores, Usuarios y Afines presentaron una nota a María Florencia Attademo - Hirt representante del bid en Paraguay.

Considerando “la ruina total real y comercial” que afirman causa el atraso en la ejecución de las obras del proyecto metrobús ponen a su conocimiento que el 24 de agosto pasado se reunieron con el ministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens para presentarle la preocupación.

Refieren que la problemática se suscita como consecuencia de la pésima planificación del mencionado proyecto y al mismo tiempo quieren plantear algunas propuestas de modificación del mismo. Añaden que de ser aplicadas serían eficientes, eficaces y muchísimo menos perjudiciales para quienes viven y trabajan al costado de la ruta Mariscal Estigarribia.

Indican en el escrito que con profunda indignación denota la total falta de respeto y consideración por parte de autoridades nacionales e internacionales hacia el pueblo paraguayo, violando la propia Constitución Nacional, en detrimento del derecho al trabajo. Así mismo, al aceptar el monopolio (al ser una sola empresa la que va a encargarse del bus de tránsito rápido), que consideran un delito penado en el artículo 107 de la misma ley.

Aseguran que lejos de impedir el progreso, como afirmaron en varias esferas del ámbito estatal paraguayo, quieren ser parte del mismo y por ello solicitan les convoquen a reunión de carácter urgente. Es a fin de intercambiar las más factibles y por sobretodo inmediatas soluciones a este emprendimiento que ya ha causado evidentes desgracias a la ciudad, señala el escrito.

“… teniendo en cuenta que el BID contempla en su campo de acción planes de desarrollo socioeconómico a los países beneficiarios, no así la implementación de programas y proyectos que fomenten el masivo daño y destrucción de los mismos”, resalta la misiva. A la misma acompaña una planilla de cantidad de comercios cerrados que totalizan 195, más un shopping.