Afirman que pruebas de abuso fueron montadas

El perito de la defensa del comunicador Édgar Chilavert afirmó que los mensajes en los que se basó la acusación contra el periodista fueron montados. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que hay informes médicos que comprueban la existencia de un abuso.

Jaime Castro, perito de la defensa de Édgar Américo Chilavert, comunicador acusado por un supuesto hecho de abuso sexual, aseguró esta mañana que no hallaron ningún registro de la existencia de los mensajes que la víctima presentó de manera impresa.

“Lo que yo tuve fueron papeles (capturas de pantalla). Imprimieron papeles que no condicen con lo que podría estar en el teléfono (…) Hicimos lo humana y tecnológicamente posible para buscar, escarbar, pero no hay nada de lo que se le acusa al señor Chilavert (…) Todas las cosas borradas las recuperamos, pero no lo mencionado en los documentos acusatorio”, aseveró en contacto con ABC Cardinal.

Además, aseguró que “tampoco la Fiscalía encontró nada”, ya que ellos tuvieron acceso al informe pericial del Ministerio Público. Por otra parte, afirmó que al recuperar los datos borrados en el teléfono de la víctima, encontraron registros de comunicaciones entre el joven y el exintendente Alejandro “Tati” Urbieta y con un camarista del Poder Judicial de Concepción cuyo nombre no recordó.

Asimismo, indicó que al analizar las pruebas constataron que desde otro teléfono celular que no forma parte de las evidencias se creó un perfil falso del periodista concepcionero, pero tuvieron varios “errores”, como el uso incorrecto de la tilde en el nombre. Aseveró que “es un invento, técnicamente inventaron un instrumento acusatorio”.

Finalmente, el perito de la defensa dijo que considera “que es un abuso de poder; no debo opinar como perito, pero es lo que yo vi”.

Sostiene imputación

Por su parte, la fiscala del caso, Carina Sánchez, sostuvo que existen suficientes indicios para sostener la imputación contra el comunicador y que, además de los criticados mensajes, hay otras diligencias realizadas que justifican la prisión preventiva. “No podría solicitar la privación de libertad sin tener indicios de que la denuncia tenga sustento”, dijo esta mañana en contacto con ABC Cardinal.

Aseguró que el informe médico confirma que hubo coito, pero optó por no seguir hablando para proteger a la víctima, ya que en redes sociales se hizo viral la foto y la identidad del niño. La agente fiscal afirmó que la pericia física, el informe psicológico, el informe social y la declaración ante Cámara Gesell respaldan su caso.

Finalmente, expuso que cuando recibió el caso desconocía la situación política en que está envuelto el imputado. “Mi trabajo es ser objetiva y fijarme en la denuncia de abuso sexual en niños”, acotó.

De acuerdo a la denuncia, Chilavert habría abusado de un menor de 13 años. El radialista está con prisión preventiva desde el 4 de octubre y guarda reclusión en el Penal de Tacumbú.

Su defensa afirma que el periodista de Radio Aquidabán FM realizó denuncias de corrupción en la venta del puerto de Concepción y eso ocasionó una persecución política en su contra, liderada por el intendente "Tati" Urbieta. El puerto de Concepción fue vendido por el jefe comunal, con permiso de la Junta Municipal.