Calé evalúa presidir la ANR

El senador Juan Carlos Galaverna mencionó que está pensando en la posibilidad de candidatarse a la presidencia de la ANR, pero lo decidirá en estos meses. Dijo que depende de ciertos factores, como US$ 3 millones para financiar su campaña.

El parlamentario, de 69 años de edad, dijo que analiza seriamente la posibilidad de candidatarse a presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“En estos meses voy a tomar la decisión. Lo haré entre finales de este año y principios del año que viene”, especificó el senador del Partido Colorado.

Explicó que las dudas se dan porque depende de algunos factores, “principalmente la financiación de la campaña”, señaló, y mencionó que requiere al menos US$ 3 millones para ganar la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

Asimismo, Galaverna se refirió a una conversación que tuvo con el expresidente de la República Horacio Cartes en junio último. “Me dijo que no tenía interés en pugnar por el cargo, pero en política la cuestión es dinámica y no hay que descartar nada”, relató Calé.

Aseguró que si llegara a la presidencia de su partido, no será “un presidente movimentista”, independientemente del movimiento por el cual se llegue a postular.

Hablando de la ANR, criticó entre otras cosas a Pedro Alliana, de quien dijo que “actuó más como representante de Horacio Cartes que como presidente de la Junta de Gobierno”.

En cuanto al futuro de su carrera política dijo que no tiene pensado retirarse. “Ir a cuarteles de invierno no, seguiré en política hasta que Dios quiera. Pero pugnar para otro cargo, no”, señaló, y aclaró que le dice un no rotundo al cargo de presidente de la República.

Sobre el actual presidente Mario Abdo Benítez, expresó que valora “el discurso de combate a la corrupción y la Fiscalía”. “Creo que está terminando de armar los equipos”, opinó.

Añadió que Abdo “está haciendo una buena gestión, le pone empeño”, aunque criticó que “Le falta un poco de tiempo para hacer diez sobre diez. Los colaboradores son buenos en un 80%, el 20% debe ir ajustando”.