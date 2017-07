03 de Julio de 2017 09:29

“Cartes ni sabe el nombre de mi hijo”

El padre de Rodrigo Quintana, asesinado el pasado 1 de abril en la sede del PLRA, indicó que no le sorprendió que Horacio Cartes no haya recordado a su hijo en su informe de gestión. “Nunca pronunció siquiera el nombre de mi hijo porque no sabe”, afirmó.