Anuncian sanción a la Cruz Roja por crisis

Organismo internacionales de la Cruz Roja acompañarán la sanción a la filial paraguaya, luego de que según indican, se desoyeron las recomendaciones para solucionar la “crisis” por presuntos malos manejos. La institución ahora cuenta con dos presidentes.

ETIQUETAS

Ing. Carlos Escobar Goiburú, presidente de la Cruz Roja paraguaya, que asumió luego de la muerte del anterior, Luis Díaz de Bedoya, actualmente se encuentra en disputa judicial con Dr. Carlos Vera Urdapilleta, quien fue electo a finales de marzo pasado, en una asamblea judicializada. Pero en realidad la crisis ya viene acarreándose desde hace tiempo en la sociedad nacional.

La Cruz Roja atraviesa una crisis por presuntos malos manejos y nepotismo desde 2012 aproximadamente, que obligó tanto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a tomar intervención de la Sociedad Nacional.

Escobar Goiburú indicó que la elección de Vera Urdapilleta es vista como irregular por los organismos internacionales de la Cruz Roja, que incluso, nota mediante, el pasado 7 de abril, indican claramente los incumplimientos que ignoran las exigencias del Comité de Cumplimiento y Mediación”, instalado para resolver la crisis y que con ellos la Cruz Roja Paraguaya queda “al aguardo de las debidas sanciones que defina la Junta de Gobierno de la Federación Internacional. EL CICR y la Federación acatarán la aplicación de dichas sanciones de manera efectiva”.

Esto podría implicar la suspensión e incluso el retiro del apoyo internacional de los organismo internacionales de la Cruz Roja a la sociedad nacional. Escobar Goiburú lamentó que se exponga a esta situación a la institución por el “afán de unos pocos que tienen intereses creados dentro de la institución”.

“Ellos van a desconocer todo lo que no le convenga, esto es grave para Paraguay porque al final la Cruz Roja Paraguaya es una mano más del Estado”, indicó Escobar Goiburú, quien además afirmó que únicamente quieren realizar las elecciones como habían recomendado los organismos internacionales, sin que participen miembros de anteriores administraciones, y entregar como corresponde a la nueva autoridad electa.

“Yo simplemente quise que se hiciera una asamblea con una elección democrática donde participaran todos y que de ello resultara la deputación de la Cruz Roja”, indicó él mismo, quien exhibió otra nota firmada por Walter Cotte, director Regional para América de la CICR fechada el 6 de abril donde reconoce su “esfuerzo” para que se sigan las recomendaciones dadas en el marco de la crisis en insisten que se respete lo pactado para la renovación de la Cruz Roja local.

“Ellos creen que no nos pueden limitar, pero si nosotros nos sometemos a una hoja de ruta que en ese momento se aprobó por todos, nadie dijo que no, hasta que se enteraron que los que estaban marcados no podían participar, por eso que ellos adelantaron esa elección”, expresó.

Agregó que agotará las instancias judiciales locales respecto a la elección y en el caso de que esta los permita, convocar a una nueva asamblea para elegir autoridades según recomendaron la CICR y la Federación. Solo nos queda “esperar a a Justicia. Si la justicia se expide contra nosotros, pues me retiro y se terminó el asunto, quedará en sus manos las sanciones que van a venir de allá, porque no creo que les perdonen”.

“Desde el momento que surgió un presidente paralelo, yo dejé de firmar los cheques, el Hospital en este momento necesita insumos, yo le comuniqué al banco que yo no iba a firmar cheques hasta que la justicia no defina quién es el presidente”, remarcó refiriéndose al Hospital “Reina Sofía”, a cargo de la Cruz Roja Paraguaya.

Presentarán balances

Sobre el cuestionamiento de Vera Urdapilleta de que no se presentaron aún los balances del año 2016, indicó que aún no lo hicieron ya que no se presentan en la asamblea, y consideran que la que se realizó en marzo pasado no fue legal, así como tampoco reconocen la legalidad de la elección del médico.

“El balance va a salir en el momento que hagamos la asamblea”, dijo y además negó que en su administración hayan habido irregularidades. Entre ellas se le atribuyen una presunta rendición irregular de unos G. 430 millones de colaboración internacional para ayudar a damnificados del norte por las lluvias.

“Hablaba de 430 millones que me imputaba a mi y a mi administración. Eso es una mentira, nosotros no tocamos un solo peso, eso lo administró exclusivamente la Federación, la CICR y la Cruz Roja Suiza para los damnificados del norte. Cada boleta tenía que salir con su documentación correspondiente y en algunos casos tuvo que llegar a gente aislada en islas, y ellos que van a tener boletas o recibos, se retrasaron pero ya está todo justificado eso. La misma Federación iba a reclamar si le debíamos algo o había algo que podría ser imputable”, indicó al respecto.

Finalmente, sobre la situación que se atravieza desde el 2012 con la crisis de integridad y unos malos manejos en la administración anterior y las denuncias de nepostismo indicó: “Tomamos la Cruz Roja como estaba, con deudas y todos los problemas. Tratamos de todas las maneras posibles de cambiar la imagen, pero teníamos gente metida del otro lado que trataba de boicotear todo lo que hacíamos. Pero de todas maneras, con el apoyo de las otras Cruces Rojas estabamos en camino, porque yo lo que quiero es entregar simplemente esto a una persona que sé que va a asumir los problemas debidamente”.