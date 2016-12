Críticas a cambios en el IRP

La modificación de varios aspectos del Impuesto a la Renta Personal (IRP) vía decreto y a tan solo tres días para que culmine el ejercicio fiscal, generó críticas de varios sectores, entre ellos el de los lectores que se expresaron en redes.

ETIQUETAS

Los más descontentos con este cambio repentino fueron los del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), quienes cuestionaron la acción de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). La Lic. Alba Talavera calificó la actitud del fisco como de muy mala intención y dijo que esto se hizo sin pensar realmente en los contribuyentes.

Roger Decoud comenzó la ola de críticas: "Esta banda de forajidos que encabeza Cartes ha de ser una de las peores en la historia de la humanidad. No respeta la ley ni la Constitución. Sinónimo de mala fe". Gerardo González por su parte recordó "Ninguna Ley ni Decreto pueden tener efecto retroactivo. Por más que la declaración de este impuesto se haga recién en marzo o abril del 2017, los hechos generadores de las obligaciones y créditos corresponden al 2016".

Dave Rodríguez decidió preguntar: "¿Por qué me tienen que obligar a otorgar una parte de mi sueldo?" Alberto González le dio una respuesta: "si no aportás parte de tu sueldo no podremos pagar salarios de funcionarios públicos: Diputados, Senadores, Secretarias Sexys y demás". Dan Gómez fue tajante y afirmó que "esto lo único que hace es profundizar más el deseo de no tributar de la gente".

Fabián Rojas Dávalos apuntó sus dardos a Tributación: "Total ignorancia de la SET, no respetan las leyes. Aquí claramente se ve que con esto quieren recaudar más antes de salir y llenarse los bolsillos".

Miguel Fiori concluyó diciendo "increíble, tanto hablaron de que no y al final aplican la retroactividad. ¡Como son estos personajes!" Dejanos tu comentario en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Snapchat.