Docente "encadenado” frente al IMA

Víctor Lombardo, docente del Instituto Municipal de Arte (IMA), se encadenó frente al edificio de la institución reclamando haber sido separado de sus cátedras de forma injustificada. El mismo asegura que es perseguido por las autoridades del instituto.

“Estas cadenas son la pertenencia que tengo como docente, desde hace 10 años que estoy en la institución. Estoy nombrado en la Escuela de Canto 'Sofía Mendoza' y me pusieron a disposición. Las razones, los motivos nunca fueron establecidos”, expresó Lombardo, comentando que en la noche del lunes ya no pudo acceder a marcar su horario como docente de “Historia de la música”.

“Me están persiguiendo. Ya me sacaron dos contratos, que tenía en el Conservatorio y la Escuela de Locución”, agregó, y señaló que en enero pasado le retiraron dichas cátedras. Sostuvo que la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción emitió un memorando en enero, sin haberlo escuchado y sin explicarle los motivos de su desvinculación. “No son muy avezados en manejar la institución pública y hay errores que no admiten, de procedimiento. No ceden ante eso y es preferible que el profesor renuncie, se canse o se vaya”, acotó.

Lombardo sostuvo que actualmente la Escuela de Canto funciona sin director ni secretaria, con un profesor menos y a dos meses de terminar el año lectivo. En representación del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (SIMUCA), Óscar Pereira acompañó la protesta de Lombardo y cuestionó al intendente Mario Ferreiro.

“La semana pasada, el 19 de septiembre, solicitamos una paritaria con el intendente, ayer lunes volvimos a reiterar, urgimos. Sin embargo, no encontramos respuesta”, expresó.

Intentamos comunicarnos con el director del IMA, Tito Jara, para conocer su versión, pero no respondió a los llamados a su celular.