Farmacéuticas exigen acuerdo con el Estado

Óscar Vicente Scavone, representante de la industria farmacéutica, fue a hacer lobby junto al presidente en ejercicio, Hugo Velázquez, para que el Ministerio de Salud pague la deuda con el sector. Hablan de un monto de US$ 154.000.000.

“Hemos tocado el aspecto de la deuda del Ministerio de Salud. Llevamos un año de conversaciones y negociaciones, tanto con esta administración como la anterior. Siguen sin dar una solución efectiva a la industria, que a esta altura necesita”, expresó Scavone en conversación con los medios de prensa. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC Cardinal.

La deuda del MSP con el sector farmacéutico supera los US$ 150.000.000. Scavone, quien fue asesor del expresidente Horacio Cartes durante su gobierno, se lanzó contra la exministra de Hacienda Lea Giménez. “Se dedicó sistemáticamente a trabar todo tipo de acuerdos y poner todo tipo de trabas. Mentira, no hubo ninguna predisposición política para solucionar este problema”, dijo en referencia a la extitular de Hacienda.

Scavone reconoció que con el gobierno de Mario Abdo hay “mayor apertura” para solucionar este problema, pero dijo que “hay que concretar. En este momento (la deuda) continúa en US$ 154.000.000. Quieren pagar en un plazo de 12 meses; ahora quieren llevar a dos años. El tema es que no hay acuerdo. La industria necesita apoyo, estamos pasando por un momento difícil. El MSP en poco tiempo debe volver a llamar a licitaciones porque pueden llegar a faltar medicamentos, cosa que no puede pasar”, refirió.

Finalmente, comentó que las empresas no pueden demandar al Estado porque quedarían fuera de cualquier proceso licitatorio. “Hay que esperar (...) No se puede demandar. No se puede dejar de proveer al Estado. No se puede demandar al Estado porque así uno queda inhabilitado para licitar”, concluyó.