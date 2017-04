Fiscalía apura a Prosegur

El Ministerio Público intimó hoy a la compañía Prosegur a informar lo antes posible sobre el dinero que fue sustraído durante el megaasalto del pasado lunes. Los responsables de la empresa aseguraron que informarían ayer.

Mientras las autoridades brasileñas ya recuperaron parte del botín, Prosegur todavía no informó sobre la cantidad a la Fiscalía, por lo que hoy recibió una intimación para aportar esa vital información, según reportes de Iván Leguizamón, periodista de ABC Color.

Pese a que ya pasaron más de 48 horas de lo ocurrido, recién hoy entregaron videos de las cámaras de seguridad que muestran el atraco, lo que expone la dilación de la compañía en colaborar con la investigación.

En un primer momento se informó que el botín alcanzaría los US$ 40 millones, pero directivos regionales de la empresa refirieron a un medio radial argentino que podría ser de US$ 9 millones, mientras que las autoridades paraguayas y brasileñas que trabajan en la investigación todavía no fueron informadas al respecto.

Desde que se iniciaron las investigaciones, ya se recuperaron 219.450 reales, G. 733.640.000 y US$ 1.275.030, que serían parte del botín sustraído durante el histórico atraco.