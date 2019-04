Harán una “caminata por la vida” este domingo

Una gran caminata con el lema “Un paso por mi familia” se hará el domingo en la Avda. Costanera de Asunción y terminará con un compromiso de las fuerzas vivas en la promoción y vivencia de valores humanos cristianos en el seno de las familias.

El anunció lo hizo este jueves el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, durante la misa Crismal. La convocatoria es para las 8:00 y a partir de ese momento habrá momentos artísticos, luego a las 10:00 la caminata, a las 11:00 se oficiará la misa y finalmente al mediodía se firmará un compromiso, informó el periodista de ABC Color Aníbal Velázquez.

“Estamos embarcados en el programa de la familia y la vida. El próximo 28 de abril, Día Nacional de la Familia, segundo domingo de Pascua, como comunidad cristiana celebraremos ese día de fiesta, convocando todas las familias para proclamar sus valores, su identidad y su misión hoy en nuestro país, para ser un grito de esperanza en el continente latinoamericano y el Caribe. Nuestro gesto es además una proclamación de nuestras convicciones más claras en relación con las amenazas que provienen de organizaciones que promueven la cultura de la muerte“, expresó.

EDUCACIÓN SEXUAL DISTORSIONADA

Valenzuela desea que ese evento sea una ocasión para que Paraguay diga con verdad y firmeza no al aborto, no a las ideologías de género. “No a introducir en las escuelas de nuestros hijos una educación sexual distorsionada, manipuladora, sin ninguna base científica ni ética ni moral. No a la colonización ideológica sostenida tenazmente por hermanos que, lastimosamente, han perdido la noción de la naturaleza del varón y de la mujer y por los medios de comunicación social quieren imponer la destrucción de la naturaleza“, resaltó.

El arzobispo invitó a todos los católicos a estar alertas para defender la dignidad de toda persona. “Decimos no al maltrato y a la violencia contra la mujer. Aprendemos de nuestros errores difundiendo la prevención de abusos de menores en nuestras instituciones eclesiales, pero también con la misma fuerza en las familias y en las varias instituciones de nuestro país. No a la explotación de las familias más pobres, de campesinos, indígenas, bañadenses“, puntualizó.

Abogó por soluciones consensuadas que les permitan viviendas dignas, educación para sus hijos, salud, trabajo y vida mejor.

MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

Esta noche, a las 19:00, monseñor Valenzuela presidirá la misa de la Cena del Señor, durante la cual se recordará la institución de los sacramentos de la Eucaristía y del Orden Sagrado, así como del mandamiento del amor.

Se recordará además el lavatorio de los pies que hizo Jesús a sus discípulos para demostrarles que él vino para servir y no para ser servido y para que sus seguidores imiten esta actitud hacia los semejantes.