Imputado en caso Congreso presenta recusación

El dirigente liberal Richard Chamorro, imputado por perturbación de la paz pública presentó hoy a la Fiscalía a través de su abogado Cristian González, la recusación en contra del Fiscal General del Estado y agentes fiscales que llevan la causa.

La recusación fue presentada en contra del Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón y los fiscales María Raquel Fernández, Liliana Zayas, Eugenio Ocampos, Aldo Cantero, María Estefanía González y Jorge Noguera. Además de los agentes fiscales Hernán Galeano, Yolanda Portillo, Liliana Lorena Ledesma y Giovanni Grisetti.

El dirigente de Fernando de la Mora afirmó: “Creemos que no existen las garantías suficientes para que se pueda ejercer la defensa. Entendemos que el fiscal tiene intereses personales en esta cuestión y por supuesto va a salir a favor de quienes lo van a volver a designar porque el quiere la reelección para volver a ser fiscal general del estado. De acuerdo a esto entendemos que no existe la objetividad que se necesita para una investigación fiscal”.

Señaló que hasta el momento no recibió notificación alguna del Ministerio Público ni del Juzgado Penal de Garantía, acerca de la razón por la cual está imputado, pero sí se enteró a través de la lista presentada por los medios de comunicación.

“Yo no aparezco en el video que presentó el Ministerio Público. Si existen otros videos, yo desconozco, porque el Ministerio no me notificó como corresponde de acuerdo al procedimiento penal”, dijo.

Consultado acerca de su presencia en las manifestaciones respondió: “Estuve en las manifestaciones, en defensa de la Constitución, porque como militantes políticos, como ciudadanos, entendemos que hubo usurpación en el ejercicio de la función pública porque el hecho de que los secretarios parlamentarios y el presidente, que se quiso erigir en ese momento, el diputado Hugo Velázquez, no tiene ninguna validez constitucional para que ellos puedan autoproclamarse autoridades constituidas dentro del Congreso Nacional. La ciudadanía hizo la protesta como tiene que ser”, agregó.

Su abogado, Cristian González, manifestó: “No hay ninguna garantía con estos fiscales, solamente buscan imputar y sancionar a los que fueron a defender la Constitución y el proceso democrático. Vamos a utilizar todas las herramientas procesales para defendernos de estos que están falseando la verdad”.

“No quieren buscar la verdad, quieren hacer la verdad que le ordenan. Buscamos defenderlos de esta percecusión penal que busca ocultar el terrorismo de Estado en el Paraguay”, finalizó.