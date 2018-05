Ingeniería UNA, en la cuerda floja por falta de acreditación

Por Lorena Aponte, ABC Color

El sector industrial en alerta: la Aneaes no le renovó la acreditación a la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Autoridades tienen 9 meses para realizar un exhaustivo plan de mejoras en el campo académico y práctico.

El retroceso en que se encuentran carreras muy importantes en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y formadora de cientos de profesionales muy requeridos en nuestro país es preocupante.

Habitualmente, uno escucha en los discursos políticos que se apunta a “industrializar” el país; sin embargo, la casa de altos estudios más grande del Paraguay está “tambaleando”.

Este año, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sede San Lorenzo, sometió la carrera de Ingeniería Industrial al proceso de evaluación que realiza la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Fue inspeccionada por los pares evaluadores Álvaro Miguel Sánchez, Martha Gómez Pinilla y Roxana Parada Jiménez.

Estos pares recomendaron la postergación de la certificación por un plazo de nueve meses, para una nueva evaluación de la carrera de Ingeniería Industrial. En este plazo se debe superar el plan de mejoras; caso contrario, pierden definitivamente la acreditación.

Ingeniería UNA conmemoró el pasado 10 de marzo sus 92 años de vida como institución formadora de profesionales de las áreas técnicas. Actualmente, la FIUNA cuenta con 7 carreras de grado: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Geográfica y Ambiental, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

La Aneaes evalúa la calidad académica que ofrecen las universidades. La acreditación de una carrera dura 5 años. La rama industrial de FIUNA se había sometido al proceso de evaluación por última vez en el año 2012. Esta vez, quisieron renovar la acreditación pero no les fue posible.

La FIUNA lanza al mercado menos de 200 ingenieros al año, mientras que para el desarrollo que pretende el país se necesita, por lo menos, 1.000 profesionales por año.

El pasado 12 de marzo egresaron solo 145 ingenieros de la promoción 2016 “Renovando la UNA, unidos en la diversidad”.

Pedro Ferreira, decano de la Fiuna, explicó que la mayoría de sus egresados ya tienen un puesto laboral asegurado y con salarios elevados en el mercado laboral de nuestro país. “Se pelean por nuestros ingenieros de la UNA y eso nos tiene orgullosos porque son competentes, críticos, éticos, creativos, con capacidad y actitud para el aprendizaje continuo y la investigación”, enfatizó.

Sector industrial, en apuros

Los profesionales del rubro afirman que en un país desarrollado debería egresar un ingeniero por cada 2.000 habitantes. Sin embargo, en Paraguay egresa en promedio un ingeniero por cada 30.000 habitantes. Para un país tan atrasado en el desarrollo de infraestructura, en el que se necesita construir rutas, industrias, desarrollar tecnología, redes de agua potable y alcantarillado, entre otros, esta relación es catastrófica.

En 2015, incluso el presidente Horacio Cartes planteó contratar 100 ingenieros extranjeros (españoles) para trabajar en empresas privadas vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por la escasez local de dichos profesionales en la materia en el Paraguay.

¿Para qué sirve acreditar una carrera?

Para promover la excelencia de las instituciones de educación superior, garantizar a la sociedad un servicio educativo de calidad, proporcionar información confiable a los usuarios del servicio educativo del nivel superior, promover en las instituciones la verificación del cumplimiento de su misión, sus propósitos y objetivos, fomentar la cultura de la evaluación, para solicitar financiamiento de Programas de Posgrados Académicos, conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otras cosas.

Falta de acreditación perjudica a los alumnos

La Ley de Educación Superior 4.995/2013 establece que el título del estudiante universitario que proviene de una carrera no acreditada tiene el mismo valor académico, administrativo y legal, pero la diferencia es que no podrán postular a cargos públicos ni presentarse a llamados a licitación o para becas del Estado (Becal, Itaipú, Yacyretá, Gobernaciones, Municipios, etc.)

Derecho y Veterinaria UNA, también sin acreditación

La UNA actualmente está enfrentando situaciones difíciles y preocupantes. Carreras muy importantes, como la de Derecho, hoy tiene acreditación postergada. En tanto, la de Veterinaria (en este caso, un hecho sin precedentes en nuestro país) también tiene su acreditación postergada, pero en el sistema internacional Arcusur.

