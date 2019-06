Intentan agredir a periodista

Unas 15 personas, acompañadas por el intendente de Itauguá, Miguel Meza, los concejales Mirian Violeta Salinas y Ramón Cardozo, ambos del PLRA, agredieron verbalmente a la corresponsal de la zona Patricia Meza, molestos por un serie de publicaciones.

Las autoridades municipales y la turba acorralaron a la periodista y no conformes con insultarla verbalmente, intentaron hacerle daño físico ante la tibia mirada de efectivos policiales a cargo del comisario principal Héctor Vera, de la comisaria 19 de Potrero, quién se encontraba de refuerzo en el lugar.

Esto ocurrió tras los reclamos del jefe comunal Miguel Meza, por una publicación hecha por la trabajadora de prensa. Lo que molestó al intendente fue que la corresponsal haya aclarado que la turba de 50 personas que acudió al lugar, estaba compuesta pro funcionarios municipales y hurreros.

“Lo que te cuestionó y te voy a decir de frente (...) uno, no podes pre opinar diciéndole a la gente que son arreados, hurreros y mi correlí (...) no me responden a mí, responden a los intereses de Itauguá, no nos vendemos por una migaja de dinero como ellos quieren hacer entender (...) vos no podes pre juzgar y a opinar, ya decir, ya publicar, instalar una información falsa” cuestionó el jefe comunal a la corresponsal.

La turba intentó varias veces empujar a la corresponsal e intimidarla con filmaciones, hasta la obligaron a salir del lugar instigando la violencia. El hecho se dio está tarde, en pleno centro de la ciudad. en el predio de una hectárea ubicado entre las avenidas Japón y Jóvenes de la Democracia, a una cuadra de la ruta 2, cuando la corresponsal llegó al lugar para conversar con el intendente Miguel Meza.

Esta mañana, familiares del ex combatiente de la Guerra del Chaco, Juan Ramón Aguero, denunciaron la invasión del terreno del veterano por un grupo de personas encabezados por el jefe comunal y los concejales municipales. El predio se encuentra en litigio teniendo en cuenta que ambas partes cuentan con un título de propiedad.

La familia Agüero posee un título de propiedad del año 1978, que le pertenecía al excombatiente de la Guerra del Chaco Juan Ramón Agüero Ortega. En tanto la Comuna también presenta un título el año 2008.

La Comuna se habría basado en una mensura judicial para titular el predio, avalado por la Ley Orgánica Municipal N°3966/2010, en el cual, el artículo 137 “De los bienes de dominio privado” en el inciso B, otorga la facultad a la comuna de titular los bienes en la zona urbana que carezca de dueño. La familia denuncia que el jefe comuna, utiliza todo tipo de atropello para ingresar a la propiedad, desconociendo el valor del título que presentan.

La municipalidad de Itauguá presupuestó G. 100.422.550 para las obras de este año, además hay cuatro guardias de seguridad permanente cuyo sueldo oscila los G. 1.000.000. El costo total del proyecto del parque ecológico ronda los G. 200.000.000.