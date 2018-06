Venganza de juez denunciado

El juez Héctor Capurro fue acusado de violencia doméstica y, en venganza contra la actuaria en cuyo juzgado ingresó la demanda, solicitó que echen a su hermana, también funcionaria del Poder Judicial. Otro juez lo avaló “para no quedar mal con su colega”.

El juez Héctor Luis Capurro fue denunciado por violencia doméstica. La actuaria Estela Bóveda, quien es funcionaria del Poder Judicial desde hace 25 años, relató que ayer -luego de acudir a un juicio en el cual coincidió con dicho juez- este la mandó llamar hasta su despacho, donde la recriminó por el simple hecho de que la demanda en su contra ingresó en el juzgado en donde trabaja su hermana, Isabel Bóveda.

Según el relato de Estela, el juez le recriminó porque mandó a una funcionaria suya en tres ocasiones, en un mismo día, para pedir la fotocopia del expediente en su contra y su hermana se negó. “Le escuché y le dije: 'Doctor, me extraña lo que usted me está diciendo porque es un magistrado y sabe en primer lugar que no puede enviar a una funcionaria para ver un expediente, porque ella es funcionaria del Poder Judicial y nosotros tenemos prohibido eso por el Código'”, comentó.

El juez quiso excusarse por esa falta y luego se limitó a gritar a la actuaria de manera violenta. “Me dice que mi hermana es una reverenda maleducada, que le falta el respeto a un juez”, agregó la actuaria. Además de este y otros insultos en contra de su hermana, el juez Capurro también le dijo que la llame y advierta “que se cuide”, según su relato.

“Ahí me alteré un poco porque, Dios mío, que un juez me esté gritando por algo en que no tengo nada que ver. No soy la actuaria del expediente que él me estaba solicitando (...) Entonces, le dije: 'Doctor, si usted me manda llamar para estos casos particulares entonces yo me retiro, más si usted me está gritando y faltando al respeto'. Y me dijo: 'Retírese de acá y no venga nunca más a mi secretaría'”, detalló Bóveda en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

Entonces, Estela le advirtió que iba a a comunicar a la Superintendencia que le prohíbe la entrada por casos particulares, puesto que debe frecuentar esa dependencia por cuestiones laborales. Luego de eso salió y fue a su lugar de trabajo y grande fue su sorpresa cuando -al llegar- su jefe, el juez Juan Carlos Zárate, le comunicó que “tiene que buscar otro lugar” porque pedirá que su comisionamiento a esa dependencia sea cancelado.

Cuando le consultó el motivo, puesto que apenas unos días atrás el mismo Dr. Zárate había enviado una nota en la cual calificaba de excelente su trabajo, la respuesta que obtuvo de su jefe la indignó aún más. “Me dice: 'El Dr. Capurro me pidió que te traslade y ponga a disposición y eso es lo que voy a hacer porque no quiero estar mal con mi colega'”, relató la actuaria.

“Me extraña rotundamente que un juez haga esto. Para mí es una vergüenza. Es un hecho en que yo no tengo nada que ver, pero tengo que pagar el plato roto (...) Esto es un abuso de autoridad. No tenía por qué pedirle a mi jefe que me traslade. Quiero saber: ¿en dónde está la equidad?”, lamentó.

