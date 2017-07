Mario y candidatura: "La ventanita sigue abierta"

Ante las encuestas que lo sitúan a la cabeza de la intención de votos, Mario Ferreiro reafirmó que no se cierra a la posibilidad de candidatarse a la presidencia, pese a su decisión inicial de no postularse. “La ventanita queda abierta”, expresó.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, conversó este jueves con ABC Cardinal sobre la posibilidad de que cambie de postura y finalmente decida postularse a la presidencia de la República con miras a las elecciones de 2018.

La última encuesta, encargada por ABC Color a First Análisis y Estudios, posiciona al jefe comunal al frente de la intención de votos a nivel nacional. Según el estudio, si hoy fueran las elecciones el excomunicador ganaría, ya que se lleva el 29,9% de la intención de votos, mientras en segundo lugar se ubica Mario Abdo Benítez, con el 19,9%, y ya en tercer lugar Efraín Alegre, con el 16,4%. Santiago Peña, figura impulsada por Horacio Cartes -con cierta resistencia en las filas coloradas-, se ubica en el cuarto lugar, con el 15,3%.

Ferreiro aclaró que -pese a que el lunes último había anunciado su decisión de no candidatarse- “está abierta la ventanita”. “La ventanita queda abierta, si no sería un terco; tener estos números y decir que no quiero hablar más del tema...”, manifestó.

Recalcó sin embargo que la posibilidad de que deje la intendencia capitalina para pujar por la Presidencia es mínima en las actuales circunstancias. “Esa ventanita es un balancín, de un baño chiquito”, graficó.

Recordó que cuando el lunes anunciaba su decisión de no candidatarse explicaba que no veía un posible acuerdo dentro del PLRA, donde Efraín Alegre quiere encabezar la chapa presidencial. “Lo que aclaraba es que no veía una posibilidad desde el punto de vista institucional”, refirió.

Insistió en que “no puedo ser tan necio de decir que no voya volver a hablar del tema (de su posible candidatura).

Ferreiro consideró “halagador” que la ciudadanía lo vea como posible Presidente. “Uno debe agradecer a la gente que piensa así, es un compromiso enorme; fue muy fuerte ver esa tapa esta mañana (con la encuesta de intención de votos)”, manifestó.