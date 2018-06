Más casos saldrán a la luz, afirma Saguier

El senador liberal Miguel Abdón Saguier dijo este lunes que el caso del “apriete” por la concesión de explotación de oro en el Guairá es solo uno de los varios en que el Grupo Cartes intervino en detrimento del interés público.

Saguier conversó este lunes con radio ABC Cardinal y se refirió al caso que se destapó hoy, en que un socio comercial de Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete, intentó hacerse con la concesión de la explotación de oro en el Guairá. Se trata de Eduardo Heisecke, quien tiene más de una decena de vínculos con López Moreira.

El senador liberal manifestó que Horacio Cartes fomentó una “anarquización” del Estado paraguayo al “confundir las cosas públicas con las cosas privadas. Constituye un quiebre del sistema de nuestra economía social de mercado, que consagra la libertad e igualdad de oportunidades”, expresó.

Saguier agregó que más casos en los cuales el entorno de Cartes se favoreció se irán conociendo conforme pase el tiempo y que el del oro no es el único en que usaron sus influencias.

Sobre una interpelación a López Moreira, recordó que esta nunca se concretó y que el próximo Congreso podría pedirla. Sin embargo, dijo que lo que se decide en una interpelación no tiene vínculo jurídico, por lo que sugirió que un fiscal investigue el caso.

“Nunca se pudo interpelar a Juan Carlos López Moreira. Eso no quita que haya gente que no haya influido en esa ocasión (...) Con esta legislatura ya no hay tiempo para una interpelación. Con la nueva legislatura, creo que es posible”, concluyó.