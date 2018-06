Creen en la capacidad femenina para política

Los resultados de la “Encuesta nacional de igualdad y no discriminación en Paraguay” serán presentados mañana. El investigador a cargo, Patricio Dobrée, adelantó que la mayoría de los paraguayos cree en la capacidad femenina para la política.

La presentación del primer cuaderno de avances se llevará a cabo mañana, martes 5 de junio, a las 19:00, en el Gran Hotel del Paraguay. El estudio fue una iniciativa del Centro de Documentación y Estudios (CDE) en busca de medir el grado de discriminación que existe en nuestro país en varios aspectos, entre los cuales se incluyó la participación de la mujer en la política.

El investigador Patricio Dobrée adelantó que, entre los resultados que darán a conocer mañana, una gran mayoría de los paraguayos cree en la capacidad de la mujer en el escenario político. Es más, el 84% de los encuestados aseguró que querría una presidenta.

Sin embargo, a pesar de este aspecto positivo, existe todavía un grado de discriminación en cuanto a roles. “La mayoría de las personas opina que las mujeres deberían ocuparse primero de la casa y de la familia. Nuestra interpretación es que en ese punto están los refugios duros de la discriminación, es decir, la división sexual del trabajo”, puntualizó Dobrée.

La encuesta representa al conjunto de la población paraguaya mayor de 15 años de ambos sexos y fue hecha a nivel nacional. En total fueron encuestadas 1.402 personas, distribuidas en 60 conglomerados, entre setiembre de 2017 y enero de este año, para lo cual se contó con la colaboración de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

El primer cuaderno que se dará a conocer mañana responde a las siguientes preguntas: ¿Quiénes son mejores para la política? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase?: “Las mujeres no acceden a más cargos políticos porque no están preparadas”; ¿Le gustaría o no que una mujer fuera presidenta de Paraguay? ¿Cree o no que las mujeres deben dedicarse a la familia antes que a la política? ¿Está a favor o en contra de una ley que establezca que mujeres y hombres accedan a cargos (electivos y de decisión) en 50% y 50% (Paridad)?

Entretanto, el proyecto de ley de Paridad Democrática, con media sanción en el Senado, aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados y existe una tendencia de legisladores cartistas de rechazarlo.